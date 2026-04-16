Розширення діяльності компанії: які документи потрібні для зміни КВЕДів

Для розширення бізнесу необхідно внести зміни до Єдиного державного реєстру та подати визначений пакет документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для розширення напрямів діяльності юридична особа повинна внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), навіть якщо основний код виду економічної діяльності (КВЕД) залишається незмінним. Про це повідомили в Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

У відомстві зазначають, що бізнес постійно розвивається та адаптується, тому додавання нових видів діяльності потребує офіційного оформлення через державну реєстрацію змін.

Процедура починається з оформлення протоколу загальних зборів учасників товариства. Підписи на ньому мають бути нотаріально засвідчені. У цьому документі фіксуються нові види діяльності, які планує здійснювати юридична особа.

Після цього здійснюється підготовка пакета документів для подання державному реєстратору або нотаріусу для внесення змін до ЄДР.

Згідно з частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для внесення змін щодо КВЕДів необхідно подати:

заяву встановленого зразка про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (форма 2, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 №3268/5 у редакції від 29.03.2023 №1158/5);

оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління про внесення змін;

документ про сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації.

Після подання документів державний реєстратор вносить відповідні зміни до ЄДР. Відтак юридична особа отримує можливість офіційно здійснювати підприємницьку діяльність за новими КВЕДами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.