  1. В Україні

Розширення діяльності компанії: які документи потрібні для зміни КВЕДів

15:45, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для розширення бізнесу необхідно внести зміни до Єдиного державного реєстру та подати визначений пакет документів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для розширення напрямів діяльності юридична особа повинна внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), навіть якщо основний код виду економічної діяльності (КВЕД) залишається незмінним. Про це повідомили в Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначають, що бізнес постійно розвивається та адаптується, тому додавання нових видів діяльності потребує офіційного оформлення через державну реєстрацію змін.

Процедура починається з оформлення протоколу загальних зборів учасників товариства. Підписи на ньому мають бути нотаріально засвідчені. У цьому документі фіксуються нові види діяльності, які планує здійснювати юридична особа.

Після цього здійснюється підготовка пакета документів для подання державному реєстратору або нотаріусу для внесення змін до ЄДР.

Згідно з частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для внесення змін щодо КВЕДів необхідно подати:

  • заяву встановленого зразка про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (форма 2, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 №3268/5 у редакції від 29.03.2023 №1158/5);
  • оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління про внесення змін;
  • документ про сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації.

Після подання документів державний реєстратор вносить відповідні зміни до ЄДР. Відтак юридична особа отримує можливість офіційно здійснювати підприємницьку діяльність за новими КВЕДами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес документи Єдиний державний реєстр юридичних осіб

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]