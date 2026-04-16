Расширение деятельности компании: какие документы необходимы для изменения кодов ОКВЭД

Для расширения направлений деятельности юридическое лицо должно внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), даже если основной код вида экономической деятельности (КВЭД) остается неизменным. Об этом сообщили в Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

В ведомстве отмечают, что бизнес постоянно развивается и адаптируется, поэтому добавление новых видов деятельности требует официального оформления через государственную регистрацию изменений.

Процедура начинается с оформления протокола общего собрания участников общества. Подписи на нем должны быть нотариально заверены. В этом документе фиксируются новые виды деятельности, которые планирует осуществлять юридическое лицо.

После этого осуществляется подготовка пакета документов для подачи государственному регистратору или нотариусу для внесения изменений в ЕГР.

Согласно части 4 статьи 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», для внесения изменений в КВЭД необходимо подать:

заявление установленного образца о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице (форма 2, утвержденная приказом Минюста от 18.11.2016 № 3268/5 в редакции от 29.03.2023 № 1158/5);

оригинал или нотариально заверенную копию решения уполномоченного органа управления о внесении изменений;

документ об уплате административного сбора за проведение государственной регистрации.

После подачи документов государственный регистратор вносит соответствующие изменения в ЕГР. Таким образом, юридическое лицо получает возможность официально осуществлять предпринимательскую деятельность по новым КВЭДам.

