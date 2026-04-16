  1. В Украине

Расширение деятельности компании: какие документы необходимы для изменения кодов ОКВЭД

15:45, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для расширения бизнеса необходимо внести изменения в Единый государственный реестр и подать установленный пакет документов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для расширения направлений деятельности юридическое лицо должно внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), даже если основной код вида экономической деятельности (КВЭД) остается неизменным. Об этом сообщили в Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отмечают, что бизнес постоянно развивается и адаптируется, поэтому добавление новых видов деятельности требует официального оформления через государственную регистрацию изменений.

Процедура начинается с оформления протокола общего собрания участников общества. Подписи на нем должны быть нотариально заверены. В этом документе фиксируются новые виды деятельности, которые планирует осуществлять юридическое лицо.

После этого осуществляется подготовка пакета документов для подачи государственному регистратору или нотариусу для внесения изменений в ЕГР.

Согласно части 4 статьи 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», для внесения изменений в КВЭД необходимо подать:

  • заявление установленного образца о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице (форма 2, утвержденная приказом Минюста от 18.11.2016 № 3268/5 в редакции от 29.03.2023 № 1158/5);
  • оригинал или нотариально заверенную копию решения уполномоченного органа управления о внесении изменений;
  • документ об уплате административного сбора за проведение государственной регистрации.

После подачи документов государственный регистратор вносит соответствующие изменения в ЕГР. Таким образом, юридическое лицо получает возможность официально осуществлять предпринимательскую деятельность по новым КВЭДам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]