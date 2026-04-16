  1. В Україні

Банки не можуть «за замовчуванням» відносити PEP до високого ризику — позиція НБУ

14:33, 16 квітня 2026
Регулятор закликає банки не застосовувати формальний підхід і дотримуватися ризик-орієнтованої оцінки клієнтів PEP.
Фото: НБУ
Банки не повинні формально підходити до обслуговування політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов’язаних із ними осіб, а також автоматично відносити всіх PEP до категорії клієнтів із високим рівнем ризику. Про це повідомили в Національному банку України.

У НБУ наголосили, що фінансові установи мають застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з такими клієнтами. Надмірне або необґрунтоване обмеження доступу до фінансових послуг, за оцінкою регулятора, суперечить принципам фінансової інклюзії.

Окремо в Нацбанку зазначили, що банки не зобов’язані вимагати документи про походження статків PEP, якщо ризик співпраці є низьким, відсутні підозри щодо відмивання коштів або фінансування тероризму, а рахунки використовуються переважно для отримання зарплати чи соціальних виплат. Також це правило діє, якщо загальний обсяг операцій за всіма рахунками не перевищує 400 тисяч гривень на місяць.

У НБУ також нагадали, що якщо з моменту припинення виконання публічних функцій минуло понад 12 місяців і банк встановив відсутність підвищених ризиків, до таких осіб, їхніх родин та пов’язаних осіб не повинні застосовуватися додаткові заходи контролю. Зокрема, йдеться про обов’язкове погодження керівництва для відкриття або продовження рахунків, перевірку джерел статків та посилений моніторинг операцій.

Стрічка новин

