Банки не могут «по умолчанию» относить PEP к категории высокого риска — позиция НБУ

Регулятор призывает банки не применять формальный подход и придерживаться риск-ориентированной оценки клиентов PEP.

Банки не должны формально подходить к обслуживанию политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними лиц, а также автоматически относить всех PEP к категории клиентов с высоким уровнем риска. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В НБУ подчеркнули, что финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход при работе с такими клиентами. Чрезмерное или необоснованное ограничение доступа к финансовым услугам, по оценке регулятора, противоречит принципам финансовой инклюзии.

Отдельно в Нацбанке отметили, что банки не обязаны требовать документы о происхождении доходов PEP, если риск сотрудничества низкий, отсутствуют подозрения в отмывании средств или финансировании терроризма, а счета используются преимущественно для получения зарплаты или социальных выплат. Также это правило действует, если общий объем операций по всем счетам не превышает 400 тысяч гривен в месяц.

В НБУ также напомнили, что если с момента прекращения исполнения публичных функций прошло более 12 месяцев и банк установил отсутствие повышенных рисков, к таким лицам, их семьям и связанным с ними лицам не должны применяться дополнительные меры контроля. В частности, речь идет об обязательном согласовании руководством открытия или продления счетов, проверке источников доходов и усиленном мониторинге операций.

