Вступ до магістратури 2026 – ЄВІ та ЄФВВ можна буде скласти у 10 країнах

ЄВІ та ЄФВВ для вступу до магістратури у 2026 році проведуть у 22 містах за кордоном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури у 2026 році проведуть не лише в Україні, а й за кордоном. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У відомстві зазначили, що це рішення ухвалили для того, щоб забезпечити українським абітурієнтам, які перебувають за межами країни, можливість вступу до українських закладів вищої освіти.

Підготовка до організації тестування за кордоном тривала кілька тижнів і включала консультації та погодження між Міністерством освіти і науки України, УЦОЯО, регіональними центрами оцінювання якості освіти, освітніми структурами інших держав та посольствами України.

ЄВІ та ЄФВВ за кордоном проведуть виключно під час основної сесії. Пункти тестування планують створити у 22 містах 10 країн.

Зокрема, іспити відбудуться в Іспанії (Валенсія), Литві (Рига), Португалії (Лісабон), Болгарії (Варна, Софія), Польщі (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань), Словенії (Марібор), Великій Британії (Лондон), Німеччині (Берлін, Єна, Магдебург, Мюнхен), Франції (Париж) та Чехії (Брно, Прага).

В УЦОЯО попередили, що реєстрація на участь у вступних випробуваннях за кордоном відбуватиметься в межах встановленої квоти місць, яку надали партнерські організації. У разі її вичерпання обрати конкретне місто проведення тестування буде неможливо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.