Поступление в магистратуру в 2026 году — ЕВИ и ЕФВВ можно будет сдать в 10 странах

15:09, 16 апреля 2026
ЕВИ и ЕФВВ для поступления в магистратуру в 2026 году пройдут в 22 городах за рубежом.
Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) для поступления в магистратуру в 2026 году проведут не только в Украине, но и за рубежом. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования (УЦОКАО).

В ведомстве отметили, что это решение было принято для того, чтобы обеспечить украинским абитуриентам, находящимся за пределами страны, возможность поступления в украинские высшие учебные заведения.

Подготовка к организации тестирования за рубежом длилась несколько недель и включала консультации и согласование между Министерством образования и науки Украины, УЦОЯО, региональными центрами оценивания качества образования, образовательными структурами других государств и посольствами Украины.

ЕВИ и ЕФВВ за рубежом проведут исключительно во время основной сессии. Пункты тестирования планируется создать в 22 городах 10 стран.

В частности, экзамены состоятся в Испании (Валенсия), Литве (Рига), Португалии (Лиссабон), Болгарии (Варна, София), Польше (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьске, Катовице, Люблине, Познани), Словении (Марибор), Великобритании (Лондон), Германии (Берлин, Йена, Магдебург, Мюнхен), Франции (Париж) и Чехии (Брно, Прага).

В УЦОЯО предупредили, что регистрация на участие во вступительных экзаменах за рубежом будет проходить в рамках установленной квоты мест, предоставленной партнерскими организациями. В случае исчерпания этой квоты выбрать конкретный город проведения тестирования будет невозможно.

