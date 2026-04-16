Кілька днів без бронювання — і вас можуть мобілізувати: навіть якщо нове вже оформлюють

У Миколаєві чоловіку скасували бронювання за кілька днів до призову, а нове ще не набуло чинності— суд став на бік ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Миколаївський окружний адміністративний суд розглянув справу військовозобов’язаного, який намагався скасувати свій призов під час мобілізації, посилаючись на наявність відстрочки. Історія показова: чоловік дійсно мав бронювання як працівник підприємства, однак незадовго до призову його було анульовано, а нове — ще не встигло набути чинності.

Суд фактично відповів на ключове питання, яке часто виникає у подібних спорах: чи захищає від мобілізації «стара» відстрочка, якщо вона вже скасована, а нова лише оформлюється. Висновок виявився принциповим — вирішальним є статус особи саме на дату призову, а не попередні чи потенційні підстави для відстрочки.

Обставини справи №400/8694/25

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправним та скасувати наказ про його призов на військову службу під час мобілізації та направлення до військової частини. Свою позицію він обґрунтовував тим, що мав чинну відстрочку до жовтня 2025 року як працівник підприємства, заброньований на період мобілізації.

Суд встановив, що позивач дійсно працював у структурі залізничного транспорту та з 30 жовтня 2024 року був заброньований на підставі відповідних урядових рішень. Водночас за даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів це бронювання було анульоване 28 червня 2025 року у зв’язку з невиконанням підприємством мобілізаційного завдання.

Напередодні призову, 4 липня 2025 року, підприємство ініціювало повторне бронювання позивача та включило його до відповідного списку. Однак уже 5 липня 2025 року після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби, позивача було призвано на військову службу та направлено до військової частини.

Позивач наполягав, що його відстрочка залишалася чинною, а призов є незаконним. Відповідач зазначав, що на момент мобілізації у позивача не було чинного бронювання, що підтверджується даними реєстру.

Оцінка суду та правові висновки

Суд виходив із того, що призов під час мобілізації здійснюється щодо військовозобов’язаних, які є придатними до служби та не мають права на відстрочку. Однією з підстав такої відстрочки є бронювання працівника на період мобілізації.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що на дату призову — 5 липня 2025 року — позивач не мав чинного бронювання. Суд встановив, що попередня відстрочка була анульована ще 28 червня 2025 року, а доказів того, що нове бронювання набуло чинності до моменту призову, матеріали справи не містять.

Важливим є й підхід суду до меж розгляду справи. Суд окремо зазначив, що не оцінює правомірність анулювання бронювання, оскільки це питання не було предметом позову. Відтак при вирішенні спору суд виходив із фактичного статусу позивача на момент мобілізації, зафіксованого у державному реєстрі.

За таких обставин суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки діяв у межах повноважень і відповідно до законодавства, оскільки позивач підлягав призову на загальних підставах.

Рішення суду

Суд визнав, що наказ про призов був прийнятий правомірно та у межах повноважень, і відмовив у задоволенні позову повністю.

Нагадаємо, що у застосунку Дія прибрали затримки при перебронюванні працівників. Раніше підприємства могли подати нову заявку лише після завершення або скасування чинного бронювання, що спричиняло затримки до трьох діб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.