Несколько дней без бронирования — и вас могут мобилизовать: даже если новое уже оформляют

14:51, 16 апреля 2026
В Николаеве мужчине отменили бронирование за несколько дней до призыва, а новое еще не вступило в силу — суд встал на сторону ТЦК.
Несколько дней без бронирования — и вас могут мобилизовать: даже если новое уже оформляют
Николаевский окружной административный суд рассмотрел дело военнообязанного, который пытался отменить свой призыв во время мобилизации, ссылаясь на наличие отсрочки. История показательная: мужчина действительно имел бронирование как работник предприятия, однако незадолго до призыва оно было аннулировано, а новое — еще не успело вступить в силу.

Суд фактически ответил на ключевой вопрос, который часто возникает в подобных спорах: защищает ли от мобилизации «старая» отсрочка, если она уже отменена, а новая только оформляется. Вывод оказался принципиальным — решающим является статус лица именно на дату призыва, а не предыдущие или потенциальные основания для отсрочки.

Обстоятельства дела №400/8694/25

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным и отменить приказ о его призыве на военную службу во время мобилизации и направлении в воинскую часть. Свою позицию он обосновывал тем, что имел действующую отсрочку до октября 2025 года как работник предприятия, забронированный на период мобилизации.

Суд установил, что истец действительно работал в структуре железнодорожного транспорта и с 30 октября 2024 года был забронирован на основании соответствующих правительственных решений. Вместе с тем, по данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, это бронирование было аннулировано 28 июня 2025 года в связи с невыполнением предприятием мобилизационного задания.

Накануне призыва, 4 июля 2025 года, предприятие инициировало повторное бронирование истца и включило его в соответствующий список. Однако уже 5 июля 2025 года после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе, истец был призван на военную службу и направлен в воинскую часть.

Истец настаивал, что его отсрочка оставалась действующей, а призыв является незаконным. Ответчик указывал, что на момент мобилизации у истца не было действующего бронирования, что подтверждается данными реестра.

Оценка суда и правовые выводы

Суд исходил из того, что призыв во время мобилизации осуществляется в отношении военнообязанных, которые являются годными к службе и не имеют права на отсрочку. Одним из оснований такой отсрочки является бронирование работника на период мобилизации.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что на дату призыва — 5 июля 2025 года — истец не имел действующего бронирования. Суд установил, что предыдущая отсрочка была аннулирована еще 28 июня 2025 года, а доказательства того, что новое бронирование вступило в силу до момента призыва, в материалах дела отсутствуют.

Важным является и подход суда к пределам рассмотрения дела. Суд отдельно отметил, что не оценивает правомерность аннулирования бронирования, поскольку этот вопрос не был предметом иска. Соответственно, при разрешении спора суд исходил из фактического статуса истца на момент мобилизации, зафиксированного в государственном реестре.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки действовал в пределах полномочий и в соответствии с законодательством, поскольку истец подлежал призыву на общих основаниях.

Решение суда

Суд признал, что приказ о призыве был принят правомерно и в пределах полномочий, и отказал в удовлетворении иска полностью.

Напомним, что в приложении Дия убрали задержки при перебронировании работников. Ранее предприятия могли подать новую заявку только после завершения или отмены действующего бронирования, что вызывало задержки до трех суток.

