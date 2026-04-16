Данило Гетманцев заявив про парадокс «дитячих» виплат: за 7 тисяч можна купити цигарки, але не підгузки

Система не дозволяє купити базові дитячі товари, але дає змогу витрачати кошти не за призначенням.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про проблеми у використанні державної допомоги на дітей віком до одного року та закликав Мінсоцполітики терміново відреагувати.

Йдеться про щомісячні виплати у розмірі 7 тисяч гривень, які, за задумом, мають спрямовуватися на потреби дитини.

За словами депутата, на практиці система працює з суттєвими обмеженнями для батьків.

«Ті ж самі підгузки чи засоби гігієни в магазинах типу «Єва» або «Prostor», де часто найнижчі ціни, – оплатити не можна», — зазначив він.

Водночас, як стверджує Гетманцев, придбати дитячі меблі за ці кошти також неможливо, навіть якщо йдеться про речі довгострокового користування.

Натомість у соціальних мережах, зокрема в Instagram, з’являються так звані «міні-магазини», які дозволяють витрачати ці кошти, однак пропонують товари за значно завищеними цінами та сумнівної якості.

«Ціни там часто вдвічі вищі, ніж на аналогічні товари у звичайних мережах», — підкреслив депутат.

Окремо він звернув увагу на можливість придбання за «дитячі» кошти товарів, не пов’язаних із потребами дітей.

«За ці ж кошти в супермаркетах можна без проблем купити алкоголь або тютюнові вироби», — заявив Гетманцев.

У зв’язку з цим він звернувся до Міністерства соціальної політики із закликом негайно переглянути механізм використання допомоги.

«Система ускладнює життя батькам, які чесно піклуються про дітей, і не зупиняє тих, хто використовує кошти не за призначенням», — наголосив він.

