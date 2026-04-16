  1. В Украине

Даниил Гетманцев заявил о парадоксе «детских» выплат: за 7 тысяч можно купить сигареты, но не подгузники

14:21, 16 апреля 2026
Система не позволяет купить базовые детские товары, но дает возможность тратить средства не по назначению.
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о проблемах в использовании государственной помощи на детей в возрасте до одного года и призвал Минсоцполитики срочно отреагировать.

Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 7 тысяч гривен, которые, по замыслу, должны направляться на нужды ребенка.

По словам депутата, на практике система работает с существенными ограничениями для родителей.

«Те же самые подгузники или средства гигиены в магазинах типа «Ева» или «Prostor», где часто самые низкие цены, – оплатить нельзя», — отметил он.

В то же время, как утверждает Гетманцев, приобрести детскую мебель за эти средства также невозможно, даже если речь идет о вещах долгосрочного пользования.

Вместе с тем в социальных сетях, в частности в Instagram, появляются так называемые «мини-магазины», которые позволяют тратить эти средства, однако предлагают товары по значительно завышенным ценам и сомнительного качества.

«Цены там часто вдвое выше, чем на аналогичные товары в обычных сетях», — подчеркнул депутат.

Отдельно он обратил внимание на возможность приобретения за «детские» средства товаров, не связанных с потребностями детей.

«За эти же средства в супермаркетах можно без проблем купить алкоголь или табачные изделия», — заявил Гетманцев.

В связи с этим он обратился к Министерству социальной политики с призывом немедленно пересмотреть механизм использования помощи.

«Система усложняет жизнь родителям, которые честно заботятся о детях, и не останавливает тех, кто использует средства не по назначению», — подчеркнул он.

