Даниил Гетманцев заявил о парадоксе «детских» выплат: за 7 тысяч можно купить сигареты, но не подгузники
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о проблемах в использовании государственной помощи на детей в возрасте до одного года и призвал Минсоцполитики срочно отреагировать.
Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 7 тысяч гривен, которые, по замыслу, должны направляться на нужды ребенка.
По словам депутата, на практике система работает с существенными ограничениями для родителей.
«Те же самые подгузники или средства гигиены в магазинах типа «Ева» или «Prostor», где часто самые низкие цены, – оплатить нельзя», — отметил он.
В то же время, как утверждает Гетманцев, приобрести детскую мебель за эти средства также невозможно, даже если речь идет о вещах долгосрочного пользования.
Вместе с тем в социальных сетях, в частности в Instagram, появляются так называемые «мини-магазины», которые позволяют тратить эти средства, однако предлагают товары по значительно завышенным ценам и сомнительного качества.
«Цены там часто вдвое выше, чем на аналогичные товары в обычных сетях», — подчеркнул депутат.
Отдельно он обратил внимание на возможность приобретения за «детские» средства товаров, не связанных с потребностями детей.
«За эти же средства в супермаркетах можно без проблем купить алкоголь или табачные изделия», — заявил Гетманцев.
В связи с этим он обратился к Министерству социальной политики с призывом немедленно пересмотреть механизм использования помощи.
«Система усложняет жизнь родителям, которые честно заботятся о детях, и не останавливает тех, кто использует средства не по назначению», — подчеркнул он.
