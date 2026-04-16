  У світі

У Туреччині затримали десятки осіб через погрози школам і заблокували сотні акаунтів в Telegram

21:18, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція видала ордери на арешт 83 осіб і заблокувала сотні акаунтів.
У Туреччині затримали десятки осіб через погрози школам і заблокували сотні акаунтів в Telegram
Фото: CNN
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Туреччині правоохоронні органи активізували боротьбу з поширенням загроз і контенту, пов’язаного з можливими нападами на школи. У різних регіонах країни затримано десятки осіб, зокрема неповнолітніх, а також заблоковано сотні акаунтів у соціальних мережах. Про це повідомляє CNN Türk.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, у Стамбулі затримали шістьох дітей після того, як вони обмінювалися повідомленнями в соцмережах із натяками на можливий напад на школу в районі Ускюдар. Їх підозрюють у погрозах, спрямованих на поширення страху та паніки серед населення.

Головна прокуратура Анатолійського регіону Стамбула розпочала розслідування щодо публікацій у Telegram, спрямованих проти школи в Ускюдарі, після збройних нападів у Шанлиурфі та Кахраманмараші. У межах цього розслідування шістьох дітей взяли під варту за підозрою у вчиненні правопорушення, пов’язаного з погрозами для створення паніки.

За даними Генерального управління безпеки, у рамках розслідування нападів на школи в Шанлиурфі та Кахраманмараші видано ордери на арешт 83 осіб. Їх підозрюють у поширенні контенту та діяльності, що прославляє злочинність і негативно впливає на громадський порядок.

Також правоохоронці заблокували доступ до 940 облікових записів у соціальних мережах і закрили 93 групи в Telegram. Наразі відповідні підрозділи продовжують розслідування та здійснюють процесуальні дії щодо підозрюваних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція діти Туреччина Телеграм школа

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]