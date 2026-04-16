У Туреччині затримали десятки осіб через погрози школам і заблокували сотні акаунтів в Telegram

Поліція видала ордери на арешт 83 осіб і заблокувала сотні акаунтів.

У Туреччині правоохоронні органи активізували боротьбу з поширенням загроз і контенту, пов’язаного з можливими нападами на школи. У різних регіонах країни затримано десятки осіб, зокрема неповнолітніх, а також заблоковано сотні акаунтів у соціальних мережах. Про це повідомляє CNN Türk.

Зокрема, у Стамбулі затримали шістьох дітей після того, як вони обмінювалися повідомленнями в соцмережах із натяками на можливий напад на школу в районі Ускюдар. Їх підозрюють у погрозах, спрямованих на поширення страху та паніки серед населення.

Головна прокуратура Анатолійського регіону Стамбула розпочала розслідування щодо публікацій у Telegram, спрямованих проти школи в Ускюдарі, після збройних нападів у Шанлиурфі та Кахраманмараші. У межах цього розслідування шістьох дітей взяли під варту за підозрою у вчиненні правопорушення, пов’язаного з погрозами для створення паніки.

За даними Генерального управління безпеки, у рамках розслідування нападів на школи в Шанлиурфі та Кахраманмараші видано ордери на арешт 83 осіб. Їх підозрюють у поширенні контенту та діяльності, що прославляє злочинність і негативно впливає на громадський порядок.

Також правоохоронці заблокували доступ до 940 облікових записів у соціальних мережах і закрили 93 групи в Telegram. Наразі відповідні підрозділи продовжують розслідування та здійснюють процесуальні дії щодо підозрюваних.

