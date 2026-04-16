  В мире

В Турции задержали десятки человек из-за угроз школам и заблокировали сотни аккаунтов в Telegram

21:18, 16 апреля 2026
Полиция выдала ордера на арест 83 человек и заблокировала сотни аккаунтов.
Фото: CNN
В Турции правоохранительные органы активизировали борьбу с распространением угроз и контента, связанного с возможными нападениями на школы. В разных регионах страны задержаны десятки человек, в том числе несовершеннолетних, а также заблокированы сотни аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает CNN Türk.

В частности, в Стамбуле задержали шестерых детей после того, как они обменивались сообщениями в соцсетях с намеками на возможное нападение на школу в районе Ускюдар. Их подозревают в угрозах, направленных на распространение страха и паники среди населения.

Главная прокуратура Анатолийского региона Стамбула начала расследование в отношении публикаций в Telegram, направленных против школы в Ускюдаре, после вооруженных нападений в Шанлыурфе и Кахраманмараше. В рамках этого расследования шестеро детей были взяты под стражу по подозрению в совершении правонарушения, связанного с угрозами с целью создания паники.

По данным Генерального управления безопасности, в рамках расследования нападений на школы в Шанлыурфе и Кахраманмараше выданы ордера на арест 83 человек. Их подозревают в распространении контента и деятельности, прославляющей преступность и негативно влияющей на общественный порядок.

Также правоохранители заблокировали доступ к 940 учетным записям в социальных сетях и закрыли 93 группы в Telegram. В настоящее время соответствующие подразделения продолжают расследование и осуществляют процессуальные действия в отношении подозреваемых.

