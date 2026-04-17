  1. У світі
  2. / Правовий гламур

Педро Паскаль vs «Педро Піскаль» — актор судиться з брендом алкоголю через схожість імен

12:06, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Виробник алкоголю використав гру слів, але команда актора вбачає у цьому порушення прав.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голлівудський актор Педро Паскаль розпочав юридичну боротьбу з чилійським підприємцем через назву бренду національного напою — піско. Причиною спору стала гра слів: марка отримала назву «Педро Піскаль», що майже повністю повторює ім’я актора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як з’явився бренд «Педро Піскаль»

Чилієць Давід Еррера зареєстрував торговельну марку у 2023 році та почав продавати піско в магазинах і ресторанах. За його словами, назва виникла як жарт, але швидко закріпилася. Підприємець розповідає, що після запуску продажів почав отримувати листи від юристів актора, що стало для нього несподіванкою і викликало занепокоєння.

Позиція актора та перебіг справи

Команда Паскаля наполягає, що назва бренду надто схожа на ім’я актора і може вводити споживачів в оману. Сам Педро Паскаль, який народився в Чилі та користується там популярністю, подав позов із вимогою отримати контроль над брендом.

Попри те, що актор не брав участі у засіданнях особисто, його юристи вже досягли перших результатів у справі. Зокрема, два доменні імені, пов’язані з брендом, передали на користь Паскаля. Також актор зареєстрував власне ім’я як торговельну марку, що посилює його позиції в суді. Представник актора Хуан Пабло Сільва зазначає, що ці рішення дають підстави розраховувати на сприятливий результат.

Подібні історії: чилійський бізнес і попкультура

The Guardian наголошує: у Чилі це не поодинокий випадок, коли підприємці використовують гру слів, пов’язану з відомими іменами чи брендами. Раніше бренд меду, натхненний ім’ям Мел Гібсон і фільмом Хоробре серце, зміг відстояти свою назву в суді. Інший випадок стосується пекарні в Сантьяго, яка використовувала образ Кларк Кент — компанія DC Comics не змогла домогтися заборони.

Також триває окремий спір між автомийкою, натхненною франшизою Зоряні війни, та компанією Lucasfilm. Власник бізнесу пояснює такі назви національною схильністю до гумору, каламбурів і творчого переосмислення іноземних слів.

Аргументи сторін

Давід Еррера наголошує, що його компанія не використовує зображення чи зовнішність актора, а лише продає продукт під креативною назвою. Він пояснює, що слово «Піскаль» походить від популярного коктейлю piscola — поєднання піско та коли, тоді як «Педро» відсилає до сорту винограду Pedro Ximénez.

Натомість сторона актора вважає, що навіть без прямого використання образу сама назва може створювати асоціацію з відомою особою і впливати на сприйняття бренду споживачами.

Що вирішить суд

Остаточне рішення у справі очікують до кінця року. Суд має визначити, чи є назва «Педро Піскаль» допустимою грою слів, чи порушує права на ім’я. Від цього рішення залежатиме не лише доля конкретного бренду, а й підхід до подібних маркетингових рішень у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]