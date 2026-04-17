  1. В мире
  2. / Правовой гламур

Педро Паскаль vs «Педро Пискаль» — актер судится с брендом алкоголя из-за сходства имен

12:06, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Производитель алкоголя использовал игру слов, но команда актера видит в этом нарушение прав.
Педро Паскаль vs «Педро Пискаль» — актер судится с брендом алкоголя из-за сходства имен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Голливудский актер Педро Паскаль начал юридическую борьбу с чилийским предпринимателем из-за названия бренда национального напитка — писко. Причиной спора стала игра слов: марка получила название «Педро Пискаль», что почти полностью повторяет имя актера.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как появился бренд «Педро Пискаль»

Чилиец Давид Эррера зарегистрировал торговую марку в 2023 году и начал продавать писко в магазинах и ресторанах. По его словам, название возникло как шутка, но быстро закрепилось. Предприниматель рассказывает, что после запуска продаж начал получать письма от юристов актера, что стало для него неожиданностью и вызвало беспокойство.

Позиция актера и ход дела

Команда Паскаля настаивает, что название бренда слишком похоже на имя актера и может вводить потребителей в заблуждение. Сам Педро Паскаль, который родился в Чили и пользуется там популярностью, подал иск с требованием получить контроль над брендом.

Несмотря на то, что актер не принимал участия в заседаниях лично, его юристы уже добились первых результатов по делу. В частности, два доменных имени, связанные с брендом, были переданы в пользу Паскаля. Также актер зарегистрировал свое имя как торговую марку, что усиливает его позиции в суде. Представитель актера Хуан Пабло Сильва отмечает, что эти решения дают основания рассчитывать на благоприятный результат.

Похожие истории: чилийский бизнес и попкультура

The Guardian подчеркивает: в Чили это не единичный случай, когда предприниматели используют игру слов, связанную с известными именами или брендами. Ранее бренд меда, вдохновленный именем Мел Гибсон и фильмом Храброе сердце, смог отстоять свое название в суде. Другой случай касается пекарни в Сантьяго, которая использовала образ Кларка Кента — компания DC Comics не смогла добиться запрета.

Также продолжается отдельный спор между автомойкой, вдохновленной франшизой Звездные войны, и компанией Lucasfilm. Владелец бизнеса объясняет такие названия национальной склонностью к юмору, каламбуру и творческому переосмыслению иностранных слов.

Аргументы сторон

Давид Эррера подчеркивает, что его компания не использует изображение или внешность актера, а лишь продает продукт под креативным названием. Он объясняет, что слово «Пискаль» происходит от популярного коктейля piscola — сочетания писко и колы, тогда как «Педро» отсылает к сорту винограда Pedro Ximenez.

В то же время сторона актера считает, что даже без прямого использования образа само название может создавать ассоциацию с известной личностью и влиять на восприятие бренда потребителями.

Что решит суд

Окончательное решение по делу ожидается до конца года. Суд должен определить, является ли название «Педро Пискаль» допустимой игрой слов или нарушает права на имя. От этого решения будет зависеть не только судьба конкретного бренда, но и подход к подобным маркетинговым решениям в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]