Пасажирка, яка випила 14 шотів текіли, виграла £220 тисяч у суді проти круїзної компанії — що сталося на борту

Суд оцінив дії персоналу і визнав, що пасажирці не мали більше подавати алкоголь.

Суд у США став на бік пасажирки круїзного лайнера, яка отримала серйозні травми після надмірного вживання алкоголю на борту. Жінці присудили понад 220 тисяч фунтів стерлінгів компенсації, визнавши, що компанія діяла недбало.

Йдеться про 45-річну медсестру Діану Сандерс, яка у січні 2024 року відпочивала на лайнері. За даними суду, протягом приблизно дев’яти годин їй подали щонайменше 14 порцій текіли. Невдовзі після виходу з бару жінка впала на сходах.

У результаті вона отримала струс мозку, травми спини, сильні головні болі та забої. Пізніше пасажирку знайшли непритомною в службовій зоні судна, куди пасажирам зазвичай заборонено заходити. Під час розгляду справи також з’ясувалося, що частина відео з камер спостереження за той вечір була відсутня.

Справу розглядав суд присяжних у Маямі, який дійшов висновку: персонал лайнера мав припинити обслуговування, коли стало очевидно, що пасажирка перебуває у стані сп’яніння. Однак цього не зробили.

Адвокат жінки наголошував, що такі ситуації не є випадковістю. За його словами, система «все включено» з алкоголем фактично заохочує гостей пити більше, а персонал — обслуговувати швидше, адже від цього залежать чайові. Він також заявив, що на лайнері алкоголь доступний практично в кожній зоні, що стимулює постійне споживання.

Водночас у подібних спорах часто постає питання особистої відповідальності. Багато хто вважає, що саме людина має контролювати, скільки вона п’є. Проте в цій справі суд звернув увагу і на поведінку компанії, яка продовжувала подавати алкоголь клієнтці, попри її очевидний стан.

У підсумку присяжні вирішили, що круїзна компанія несе відповідальність за те, що сталося, і зобов’язали її виплатити компенсацію, розповідає Sky News.

Це рішення привертає увагу до того, як саме працюють «all inclusive» пакети з алкоголем і де проходить межа між особистою відповідальністю пасажира та обов’язками компанії. Суд фактично дав зрозуміти: якщо бізнес ігнорує ризики та не реагує на очевидну небезпеку, він також може відповідати за наслідки.

