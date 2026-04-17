Пассажирка, которая выпила 14 шотов текилы, выиграла £220 тысяч в суде против круизной компании — что произошло на борту

23:12, 17 апреля 2026
Суд оценил действия персонала и признал, что пассажирке не должны были больше подавать алкоголь.
Суд в США стал на сторону пассажирки круизного лайнера, которая получила серьезные травмы после чрезмерного употребления алкоголя на борту. Женщине присудили более 220 тысяч фунтов стерлингов компенсации, признав, что компания действовала небрежно.

Речь идет о 45-летней медсестре Диане Сандерс, которая в январе 2024 года отдыхала на лайнере. По данным суда, в течение примерно девяти часов ей подали не менее 14 порций текилы. Вскоре после выхода из бара женщина упала на лестнице.

В результате она получила сотрясение мозга, травмы спины, сильные головные боли и ушибы. Позже пассажирку нашли без сознания в служебной зоне судна, куда пассажирам обычно запрещено заходить. В ходе рассмотрения дела также выяснилось, что часть видеозаписей с камер наблюдения за тот вечер отсутствовала.

Дело рассматривал суд присяжных в Майами, который пришел к выводу: персонал лайнера должен был прекратить обслуживание, когда стало очевидно, что пассажирка находится в состоянии опьянения. Однако этого сделано не было.

Адвокат женщины подчеркивал, что такие ситуации не являются случайностью. По его словам, система «все включено» с алкоголем фактически поощряет гостей пить больше, а персонал — обслуживать быстрее, поскольку от этого зависят чаевые. Он также заявил, что на лайнере алкоголь доступен практически в каждой зоне, что стимулирует постоянное потребление.

В то же время в подобных спорах часто возникает вопрос личной ответственности. Многие считают, что именно человек должен контролировать, сколько он пьет. Однако в этом деле суд обратил внимание и на поведение компании, которая продолжала подавать алкоголь клиентке, несмотря на ее очевидное состояние.

В итоге присяжные решили, что круизная компания несет ответственность за произошедшее, и обязали ее выплатить компенсацию, сообщает Sky News.

Это решение привлекает внимание к тому, как именно работают «all inclusive» пакеты с алкоголем и где проходит граница между личной ответственностью пассажира и обязанностями компании. Суд фактически дал понять: если бизнес игнорирует риски и не реагирует на очевидную опасность, он также может нести ответственность за последствия.

