У Німеччині жінка залишила в поїзді екзотичних улюбленців – 20 тарантулів

21:55, 17 квітня 2026
У Баден-Вюртемберзі в приміському поїзді виявили коробку із павуками, власницю вдалося швидко встановити.
У Німеччині жінка залишила в поїзді екзотичних улюбленців – 20 тарантулів
У Німеччина машиніст приміського поїзда виявив коробку з тарантулами, яку залишила одна з пасажирок. Про це повідомляє Spiegel.

Інцидент стався в землі Баден-Вюртемберг. Машиніст помітив підозрілий пакунок із написом «Павуки та скорпіони» та повідомив про знахідку до Федеральної поліції.

Як з’ясувалося, у коробці перебували 20 бразильських тарантулів, кожен із яких був упакований окремо. Пакунок передали на Центральному вокзалі міста Тюбінген.

Представник Федеральної поліції повідомив, що всі павуки були живі та не зазнали ушкоджень. Інформація, зазначена на коробці, дозволила швидко встановити власницю та підтвердити дотримання вимог щодо перевезення видів, які перебувають під охороною.

За даними правоохоронців, 31-річна жінка забрала тарантулів того ж дня.

