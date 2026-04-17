В Германии женщина оставила в поезде своих экзотических питомцев — 20 тарантулов

21:55, 17 апреля 2026
В Баден-Вюртемберге в пригородном поезде обнаружили коробку с пауками, владелицу удалось быстро установить.
В Германии машинист пригородного поезда обнаружил коробку с тарантулами, которую оставила одна из пассажирок. Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел в земле Баден-Вюртемберг. Машинист заметил подозрительную упаковку с надписью «Пауки и скорпионы» и сообщил о находке в Федеральную полицию.

Как выяснилось, в коробке находились 20 бразильских тарантулов, каждый из которых был упакован отдельно. Пакет передали на Центральном вокзале города Тюбинген.

Представитель Федеральной полиции сообщил, что все пауки были живы и не получили повреждений. Информация, указанная на коробке, позволила быстро установить владелицу и подтвердить соблюдение требований по перевозке видов, находящихся под охраной.

По данным правоохранителей, 31-летняя женщина забрала тарантулов в тот же день.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

