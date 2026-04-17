В Германии женщина оставила в поезде своих экзотических питомцев — 20 тарантулов

В Баден-Вюртемберге в пригородном поезде обнаружили коробку с пауками, владелицу удалось быстро установить.

В Германии машинист пригородного поезда обнаружил коробку с тарантулами, которую оставила одна из пассажирок. Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел в земле Баден-Вюртемберг. Машинист заметил подозрительную упаковку с надписью «Пауки и скорпионы» и сообщил о находке в Федеральную полицию.

Как выяснилось, в коробке находились 20 бразильских тарантулов, каждый из которых был упакован отдельно. Пакет передали на Центральном вокзале города Тюбинген.

Представитель Федеральной полиции сообщил, что все пауки были живы и не получили повреждений. Информация, указанная на коробке, позволила быстро установить владелицу и подтвердить соблюдение требований по перевозке видов, находящихся под охраной.

По данным правоохранителей, 31-летняя женщина забрала тарантулов в тот же день.

