США знову послабили санкції на купівлю російської нафти, що перебуває в морі

08:48, 18 квітня 2026
Рішення ухвалили попри попередні заяви Вашингтона — виняток діятиме до середини травня і має вплинути на ціни на світовому ринку нафти.
Сполучені Штати знову тимчасово послабили санкції щодо російської нафти, дозволивши її купівлю за певних умов. Рішення ухвалили попри попередні заяви американської влади про намір не продовжувати такі винятки. Відповідний документ оприлюднив Мінфін США через OFAC.

Згідно з оновленою ліцензією, дозволяється купівля російської нафти, яка вже перебуває в морі. Термін дії винятку — близько місяця: з 17 квітня до 16 травня.

Водночас зберігаються обмеження: таку нафту заборонено продавати до Ірану, Північної Кореї, Куби та на тимчасово окуповані території України.

Попередній дозвіл діяв до 11 квітня. Вже 15 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон не планує продовжувати подібні ліцензії для російської та іранської нафти.

За даними Reuters, рішення пов’язане з необхідністю стабілізувати світовий ринок енергоносіїв.

Зокрема, тимчасове послаблення санкцій має збільшити пропозицію нафти та стримати зростання цін. На цьому наполягали країни Азії, які зазнали наслідків глобального енергетичного шоку.

У Міністерстві фінансів США також пояснили, що прагнуть забезпечити доступ до нафти для країн, які її потребують, на тлі активних переговорів щодо Ірану.

