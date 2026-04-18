  В мире

США снова ослабили санкции на покупку российской нефти, находящейся в море

08:48, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Решение приняли несмотря на предыдущие заявления Вашингтона — исключение будет действовать до середины мая и должно повлиять на цены на мировом рынке нефти.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты снова временно ослабили санкции в отношении российской нефти, разрешив ее покупку при определенных условиях. Решение приняли несмотря на предыдущие заявления американских властей о намерении не продлевать такие исключения. Соответствующий документ опубликовало Министерство финансов США через OFAC.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно обновленной лицензии, разрешается покупка российской нефти, которая уже находится в море. Срок действия исключения — около месяца: с 17 апреля по 16 мая.

При этом сохраняются ограничения: такую нефть запрещено продавать в Иран, Северную Корею, Кубу и на временно оккупированные территории Украины.

Предыдущее разрешение действовало до 11 апреля. Уже 15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон не планирует продлевать подобные лицензии для российской и иранской нефти.

По данным Reuters, решение связано с необходимостью стабилизировать мировой рынок энергоносителей.

В частности, временное ослабление санкций должно увеличить предложение нефти и сдержать рост цен. На этом настаивали страны Азии, которые пострадали от последствий глобального энергетического шока.

В Министерстве финансов США также пояснили, что стремятся обеспечить доступ к нефти для стран, которые в ней нуждаются, на фоне активных переговоров по Ирану.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.



Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]