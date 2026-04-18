США снова ослабили санкции на покупку российской нефти, находящейся в море

Решение приняли несмотря на предыдущие заявления Вашингтона — исключение будет действовать до середины мая и должно повлиять на цены на мировом рынке нефти.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты снова временно ослабили санкции в отношении российской нефти, разрешив ее покупку при определенных условиях. Решение приняли несмотря на предыдущие заявления американских властей о намерении не продлевать такие исключения. Соответствующий документ опубликовало Министерство финансов США через OFAC.

Согласно обновленной лицензии, разрешается покупка российской нефти, которая уже находится в море. Срок действия исключения — около месяца: с 17 апреля по 16 мая.

При этом сохраняются ограничения: такую нефть запрещено продавать в Иран, Северную Корею, Кубу и на временно оккупированные территории Украины.

Предыдущее разрешение действовало до 11 апреля. Уже 15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон не планирует продлевать подобные лицензии для российской и иранской нефти.

По данным Reuters, решение связано с необходимостью стабилизировать мировой рынок энергоносителей.

В частности, временное ослабление санкций должно увеличить предложение нефти и сдержать рост цен. На этом настаивали страны Азии, которые пострадали от последствий глобального энергетического шока.

В Министерстве финансов США также пояснили, что стремятся обеспечить доступ к нефти для стран, которые в ней нуждаются, на фоне активных переговоров по Ирану.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.