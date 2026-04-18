Берлін хоче, щоб туристи прибирали місто — і готовий за це платити

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Берліні влітку 2026 року запустять програму, яка передбачає винагороди для туристів за участь у прибиранні міста. За зібране сміття відвідувачі зможуть отримувати квитки до музеїв, на заходи та ваучери в ресторани. Про це повідомляє Euronews.

Ініціатива BerlinPay передбачає видачу спеціальних квитків, які можна використати для відвідування туристичних локацій і закладів харчування. Учасники, які долучатимуться до прибирання територій або підтримуватимуть соціальні ініціативи, отримуватимуть бонуси від партнерів програми.

У туристичній агенції Visit Berlin зазначають, що така модель дає змогу мандрівникам отримати «невеликі винагороди або особливі враження від перебування в Берліні» в обмін на свій внесок у місто.

Наразі міська влада шукає партнерів для реалізації ініціативи. Особливу увагу приділяють установам, пов’язаним із водними ресурсами — ця тема визначена пріоритетною для туризму у 2026 році. Повноцінну програму планують представити в середині травня.

Ініціатива покликана зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ. У 2025 році витрати на вивезення відходів у Берліні сягнули 13,1 млн євро — це на 3 млн більше, ніж роком раніше.

Подібний підхід уже застосовують у Данії. У Копенгагені з 2024 року діє програма CopenPay: учасники отримують винагороди, зокрема безплатний прокат велосипедів або поїздки на човнах.

Керівник напряму комунікацій і поведінкових досліджень організації Wonderful Copenhagen Рікке Хольм Петерсен пояснив, що під час відпустки люди більш відкриті до нових звичок. За його словами, програма показала: туристи не лише користуються бонусами, а й змінюють поведінку — за опитуваннями, 70% учасників після участі ведуть більш екологічний спосіб життя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.