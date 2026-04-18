Берлин хочет, чтобы туристы убирали город — и готов за это платить

В Берлине летом 2026 года запустят программу, которая предусматривает вознаграждения для туристов за участие в уборке города. За собранный мусор посетители смогут получать билеты в музеи, на мероприятия и ваучеры в рестораны. Об этом сообщает Euronews.

Инициатива BerlinPay предусматривает выдачу специальных билетов, которые можно использовать для посещения туристических локаций и заведений питания. Участники, которые будут участвовать в уборке территорий или поддерживать социальные инициативы, будут получать бонусы от партнеров программы.

В туристическом агентстве Visit Berlin отмечают, что такая модель позволяет путешественникам получать «небольшие вознаграждения или особые впечатления от пребывания в Берлине» в обмен на свой вклад в город.

В настоящее время городские власти ищут партнеров для реализации инициативы. Особое внимание уделяется учреждениям, связанным с водными ресурсами — эта тема определена приоритетной для туризма в 2026 году. Полноценную программу планируют представить в середине мая.

Инициатива направлена на сокращение количества несанкционированных свалок. В 2025 году расходы на вывоз отходов в Берлине достигли 13,1 млн евро — это на 3 млн больше, чем годом ранее.

Подобный подход уже применяется в Дании. В Копенгагене с 2024 года действует программа CopenPay: участники получают вознаграждения, в частности бесплатный прокат велосипедов или поездки на лодках.

Руководитель направления коммуникаций и поведенческих исследований организации Wonderful Copenhagen Рикке Хольм Петерсен пояснил, что во время отпуска люди более открыты к новым привычкам. По его словам, программа показала: туристы не только пользуются бонусами, но и меняют поведение — по результатам опросов, 70% участников после участия ведут более экологичный образ жизни.

