У США судять хірурга, який видалив печінку замість селезінки: пацієнт помер

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США розпочався суд над лікарем, якого обвинувачують у лікарській недбалості та ненавмисному вбивстві після фатальної помилки під час операції. Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався 21 серпня 2024 року у штаті Флорида. Хірург Томас Шакновські проводив лапароскопічну операцію з видалення селезінки 70-річному пацієнту з Алабама.

За даними слідства, під час втручання лікар переплутав органи та видалив печінку замість селезінки. Пацієнт помер на операційному столі внаслідок значної крововтрати.

Після інциденту у лікаря відкликали медичну ліцензію у Флориді. У штаті Алабама він відмовився від неї добровільно.

Наразі справу розглядають у суді. Лікарю інкримінують лікарську недбалість та ненавмисне вбивство другого ступеня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.