  1. В мире

В США судят хирурга, который удалил печень вместо селезенки: пациент умер

22:29, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время операции врач перепутал органы, пациент умер от кровопотери на операционном столе.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США начался суд над врачом, которого обвиняют во врачебной халатности и непредумышленном убийстве после фатальной ошибки во время операции. Об этом сообщает Associated Press.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел 21 августа 2024 года в штате Флорида. Хирург Томас Шакновски проводил лапароскопическую операцию по удалению селезенки 70-летнему пациенту из Алабамы.

По данным следствия, во время вмешательства врач перепутал органы и удалил печень вместо селезенки. Пациент умер на операционном столе в результате значительной кровопотери.

После инцидента у врача отозвали медицинскую лицензию во Флориде. В штате Алабама он отказался от нее добровольно.

В настоящее время дело рассматривается в суде. Врачу инкриминируют врачебную халатность и непредумышленное убийство второй степени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]