В США судят хирурга, который удалил печень вместо селезенки: пациент умер
В США начался суд над врачом, которого обвиняют во врачебной халатности и непредумышленном убийстве после фатальной ошибки во время операции. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел 21 августа 2024 года в штате Флорида. Хирург Томас Шакновски проводил лапароскопическую операцию по удалению селезенки 70-летнему пациенту из Алабамы.
По данным следствия, во время вмешательства врач перепутал органы и удалил печень вместо селезенки. Пациент умер на операционном столе в результате значительной кровопотери.
После инцидента у врача отозвали медицинскую лицензию во Флориде. В штате Алабама он отказался от нее добровольно.
В настоящее время дело рассматривается в суде. Врачу инкриминируют врачебную халатность и непредумышленное убийство второй степени.
