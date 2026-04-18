В США судят хирурга, который удалил печень вместо селезенки: пациент умер

Во время операции врач перепутал органы, пациент умер от кровопотери на операционном столе.

В США начался суд над врачом, которого обвиняют во врачебной халатности и непредумышленном убийстве после фатальной ошибки во время операции. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 21 августа 2024 года в штате Флорида. Хирург Томас Шакновски проводил лапароскопическую операцию по удалению селезенки 70-летнему пациенту из Алабамы.

По данным следствия, во время вмешательства врач перепутал органы и удалил печень вместо селезенки. Пациент умер на операционном столе в результате значительной кровопотери.

После инцидента у врача отозвали медицинскую лицензию во Флориде. В штате Алабама он отказался от нее добровольно.

В настоящее время дело рассматривается в суде. Врачу инкриминируют врачебную халатность и непредумышленное убийство второй степени.

