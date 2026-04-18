В Австралії 13-річній дівчині висунули 109 обвинувачень: серед них — викрадення авто і наїзд на людину

В Австралії 13-річна дівчина постала перед судом за 109 обвинуваченнями, серед яких злам, викрадення автомобіля та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє The Age.

За даними слідства, 30 березня неповнолітня викрала авто на південному сході Мельбурну. Вона посварилася з велосипедистом, намагалася вдарити його дверима машини, після чого сіла за кермо та збила 45-річного чоловіка. Потерпілий дістав тяжкі травми голови та шиї.

За словами старшого детектива-констебля Джаррида Грея, уже за кілька хвилин після інциденту дівчина шукала в інтернеті інформацію про покарання за наїзд на людину. Слідство вважає, що дії були навмисними.

Поліція також виявила в історії пошуку на смартфоні запит про місця проживання представників єврейської громади. Очевидці стверджують, що під час інцидентів дівчина вигукувала антисемітські висловлювання. За версією правоохоронців, вона могла планувати переслідування людей за національною ознакою.

Слідчі встановили, що правопорушення тривали щонайменше 74 дні. У середньому дівчина порушувала закон понад один раз на добу. У суді вона заявила, що не збирається змінювати свою поведінку.

Грей припускає, що підлітка мотивує бажання привернути увагу — зокрема, через згадки у медіа та соціальних мережах.

Адвокат підозрюваної клопотав про звільнення під заставу, зазначивши, що служба у справах неповнолітніх готова здійснювати нагляд. Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Наступне судове засідання призначене за три тижні.

