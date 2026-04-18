В Австралии 13-летней девочке предъявили 109 обвинений: среди них — кража авто и наезд на человека

23:30, 18 апреля 2026
По данным следствия, девочка нарушала закон почти ежедневно.
В Австралии 13-летней девочке предъявили 109 обвинений: среди них — кража авто и наезд на человека
В Австралии 13-летняя девочка предстала перед судом по 109 обвинениям, среди которых взлом, кража автомобиля и причинение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает The Age.

По данным следствия, 30 марта несовершеннолетняя украла автомобиль на юго-востоке Мельбурна. Она поссорилась с велосипедистом, пыталась ударить его дверью машины, после чего села за руль и сбила 45-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы головы и шеи.

По словам старшего детектива-констебля Джаррида Грея, уже через несколько минут после инцидента девочка искала в интернете информацию о наказании за наезд на человека. Следствие считает, что действия были умышленными.

Полиция также обнаружила в истории поиска на смартфоне запрос о местах проживания представителей еврейской общины. Очевидцы утверждают, что во время инцидентов девочка выкрикивала антисемитские высказывания. По версии правоохранителей, она могла планировать преследование людей по национальному признаку.

Следователи установили, что правонарушения продолжались как минимум 74 дня. В среднем девочка нарушала закон более одного раза в сутки. В суде она заявила, что не собирается менять свое поведение.

Грей предполагает, что подростка мотивирует желание привлечь внимание — в частности, через упоминания в медиа и социальных сетях.

Адвокат подозреваемой ходатайствовал об освобождении под залог, отметив, что служба по делам несовершеннолетних готова осуществлять надзор. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Следующее судебное заседание назначено через три недели.

