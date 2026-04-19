Сімейна компанія Трампа планує звести 70-поверховий хмарочос у Тбілісі

09:56, 19 квітня 2026
Проєкт Trump Tower Tbilisi може стати найвищою будівлею столиці Грузії та включатиме житло, готель і торгові площі.
Сімейна компанія президента США Дональда Трампа планує збудувати новий хмарочос під брендом Trump у Тбілісі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, Trump Organization разом із партнерами має намір реалізувати проєкт Trump Power Tbilisi — багатофункціональну будівлю приблизно на 70 поверхів, яка може стати найвищою у столиці Грузії.

У хмарочосі планують розмістити елітні житлові приміщення, торгові площі та готельну інфраструктуру. Проєкт також фігурує під назвою Trump Tower Tbilisi.

Розробкою займається архітектурна фірма Gensler. Фінансування забезпечує консорціум за участю грузинських девелоперів Archi Group і Biograpi Living, а також нью-йоркської Sapir Organization, яка раніше співпрацювала з Трампом.

Як зазначає видання, після початку другого президентського терміну Трампа його компанія змінила підхід до міжнародного бізнесу, активніше використовуючи угоди з ліцензування та брендингу. Критики вказують, що така модель може створювати потенційні конфлікти інтересів.

У 2012 році Trump Organization вже анонсувала будівництво об’єкта в Батумі, але згодом відмовилася від проєкту, щоб уникнути навіть видимості конфлікту інтересів під час першого президентського терміну Трампа.

За даними Reuters, у лютому Trump Organization підписала аналогічну угоду про будівництво своєї першої вежі в Австралії в рамках проекту вартістю 1,5 мільярда австралійських доларів (1,07 мільярда доларів США).

