Семейная компания Трампа планирует построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

09:56, 19 апреля 2026
Проект Trump Tower Tbilisi может стать самым высоким зданием столицы Грузии и будет включать жилые помещения, отель и торговые площади.
Семейная компания президента США Дональда Трампа планирует построить новый небоскреб под брендом Trump в Тбилиси. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Trump Organization вместе с партнерами намерена реализовать проект Trump Power Tbilisi — многофункциональное здание примерно на 70 этажей, которое может стать самым высоким в столице Грузии.

В небоскребе планируется разместить элитные жилые помещения, торговые площади и гостиничную инфраструктуру. Проект также фигурирует под названием Trump Tower Tbilisi.

Разработкой занимается архитектурная фирма Gensler. Финансирование обеспечивает консорциум с участием грузинских девелоперов Archi Group и Biograpi Living, а также нью-йоркской Sapir Organization, которая ранее сотрудничала с Трампом.

Как отмечает издание, после начала второго президентского срока Трампа его компания изменила подход к международному бизнесу, активнее используя соглашения по лицензированию и брендингу. Критики указывают, что такая модель может создавать потенциальные конфликты интересов.

В 2012 году Trump Organization уже анонсировала строительство объекта в Батуми, но впоследствии отказалась от проекта, чтобы избежать даже видимости конфликта интересов во время первого президентского срока Трампа.

По данным Reuters, в феврале Trump Organization подписала аналогичное соглашение о строительстве своей первой башни в Австралии в рамках проекта стоимостью 1,5 миллиарда австралийских долларов (1,07 миллиарда долларов США).

