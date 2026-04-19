Семейная компания Трампа планирует построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Проект Trump Tower Tbilisi может стать самым высоким зданием столицы Грузии и будет включать жилые помещения, отель и торговые площади.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семейная компания президента США Дональда Трампа планирует построить новый небоскреб под брендом Trump в Тбилиси. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Trump Organization вместе с партнерами намерена реализовать проект Trump Power Tbilisi — многофункциональное здание примерно на 70 этажей, которое может стать самым высоким в столице Грузии.

В небоскребе планируется разместить элитные жилые помещения, торговые площади и гостиничную инфраструктуру. Проект также фигурирует под названием Trump Tower Tbilisi.

Разработкой занимается архитектурная фирма Gensler. Финансирование обеспечивает консорциум с участием грузинских девелоперов Archi Group и Biograpi Living, а также нью-йоркской Sapir Organization, которая ранее сотрудничала с Трампом.

Как отмечает издание, после начала второго президентского срока Трампа его компания изменила подход к международному бизнесу, активнее используя соглашения по лицензированию и брендингу. Критики указывают, что такая модель может создавать потенциальные конфликты интересов.

В 2012 году Trump Organization уже анонсировала строительство объекта в Батуми, но впоследствии отказалась от проекта, чтобы избежать даже видимости конфликта интересов во время первого президентского срока Трампа.

По данным Reuters, в феврале Trump Organization подписала аналогичное соглашение о строительстве своей первой башни в Австралии в рамках проекта стоимостью 1,5 миллиарда австралийских долларов (1,07 миллиарда долларов США).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.