Кожен пес і кіт — у базі: Польща вводить штрафи до 5000 злотих за відсутність чипа

Сейм Республіки Польща підтримав закон про створення Національного реєстру чіпованих собак і котів (KROPiK), який запроваджує обов’язкове мікрочипування та реєстрацію домашніх тварин. Про це повідомляє RMF24.

За ухвалення документа з поправками проголосували 245 депутатів, проти були 22, утрималися 171.

Згідно із законом, усі собаки та коти, які перебувають у власників або в притулках, повинні бути ідентифіковані за допомогою мікрочіпа та внесені до єдиної національної бази. Дані з реєстру будуть доступні також у державному застосунку mObywatel.

Створення та ведення реєстру доручено Агентству з реструктуризації та модернізації сільського господарства (ARiMR). Обов’язкове чипування поширюється на всіх домашніх собак і котів, тоді як чипування безпритульних котів може запроваджуватися муніципалітетами на добровільній основі. Окремо передбачено обов’язкову ідентифікацію тварин у притулках і прийомних сім’ях, які перебувають під опікою зоозахисних організацій.

Вартість чипування та внесення даних до реєстру становитиме до 50 злотих за кожну послугу, оплату здійснюватимуть у ветеринарних клініках. За відсутність чіпа у тварини передбачено штраф від 20 до 5000 злотих.

Доступ до інформації власники тварин зможуть отримувати через mObywatel, зокрема з можливістю перегляду даних та отримання нагадувань про вакцинацію проти сказу.

Перед остаточним ухваленням законопроєкту Сейм затвердив низку поправок. Зокрема, встановлено максимальний строк у 14 днів для забрання тварини з притулку або прийомної сім’ї — у разі порушення цього терміну інформацію передаватимуть поліції як про залишення тварини.

Також передбачено, що ветеринарні техніки зможуть видавати електронні документи, які підтверджують ідентифікацію тварини. Власники, притулки та зоозахисні організації зможуть самостійно завантажувати з реєстру електронні підтвердження реєстрації, а паперовий варіант буде доступний за запитом. Дозволено також вносити зміни до даних власника, зокрема зміну прізвища після шлюбу.

Окремою поправкою скасовано покарання за усиновлення неідентифікованих тварин. Водночас передбачено адміністративну відповідальність для осіб і організацій, які незаконно передають таких тварин, а також для притулків і прийомних сімей — штраф у розмірі від 0,56% до 200% середньої зарплати за попередній рік або грошове стягнення.

Протягом трьох років після набрання чинності закону ARiMR має забезпечити безкоштовну реєстрацію тварин, яким уже імплантовано чіпи, що відповідають стандартам системи.

Доступ до реєстру матимуть органи місцевого самоврядування, поліція, міська варта, Ветеринарна інспекція, прокуратура та суди — зокрема для службових перевірок або встановлення контакту з власниками. Обмежений доступ отримають ветеринари та організації, що керують притулками.

Власники зможуть змінювати частину даних у системі, зокрема адресу, номер телефону, ім’я тварини, а також вносити інформацію про смерть і її причину.

Реєстр має бути створений протягом двох років, а повне впровадження ідентифікації та реєстрації тварин триватиме ще три роки. Після цього законопроєкт буде переданий до Сенату Польщі.

