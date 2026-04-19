  1. В мире

Каждая собака и кошка — в базе: Польша вводит штрафы до 5000 злотых за отсутствие чипа

12:56, 19 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Домашние животные будут внесены в государственную базу, доступ к данным будет осуществляться через приложение mObywatel, а за отсутствие чипа предусмотрены штрафы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сейм Республики Польша поддержал закон о создании Национального реестра чипированных собак и кошек (KROPiK), который вводит обязательную микрочипировку и регистрацию домашних животных. Об этом сообщает RMF24.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

За принятие документа с поправками проголосовали 245 депутатов, против — 22, воздержались — 171.

Согласно закону, все собаки и кошки, находящиеся у владельцев или в приютах, должны быть идентифицированы с помощью микрочипа и внесены в единую национальную базу. Данные из реестра будут доступны также в государственном приложении mObywatel.

Создание и ведение реестра поручено Агентству по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (ARiMR). Обязательная чипировка распространяется на всех домашних собак и кошек, тогда как чипировка бездомных кошек может вводиться муниципалитетами на добровольной основе. Отдельно предусмотрена обязательная идентификация животных в приютах и приемных семьях, находящихся под опекой зоозащитных организаций.

Стоимость чипирования и внесения данных в реестр составит до 50 злотых за каждую услугу, оплата будет осуществляться в ветеринарных клиниках. За отсутствие чипа у животного предусмотрен штраф от 20 до 5000 злотых.

Доступ к информации владельцы животных смогут получать через приложение mObywatel, в частности с возможностью просмотра данных и получения напоминаний о вакцинации против бешенства.

Перед окончательным принятием законопроекта Сейм утвердил ряд поправок. В частности, установлен максимальный срок в 14 дней для забирания животного из приюта или приемной семьи — в случае нарушения этого срока информацию будут передавать в полицию как об оставлении животного.

Также предусмотрено, что ветеринарные техники смогут выдавать электронные документы, подтверждающие идентификацию животного. Владельцы, приюты и зоозащитные организации смогут самостоятельно скачивать из реестра электронные подтверждения регистрации, а бумажный вариант будет доступен по запросу. Разрешено также вносить изменения в данные владельца, в частности изменение фамилии после вступления в брак.

Отдельной поправкой отменено наказание за усыновление неидентифицированных животных. В то же время предусмотрена административная ответственность для лиц и организаций, которые незаконно передают таких животных, а также для приютов и приемных семей — штраф в размере от 0,56% до 200% средней зарплаты за предыдущий год или денежное взыскание.

В течение трех лет после вступления закона в силу ARiMR должна обеспечить бесплатную регистрацию животных, которым уже имплантированы чипы, соответствующие стандартам системы.

Доступ к реестру будут иметь органы местного самоуправления, полиция, городская охрана, ветеринарная инспекция, прокуратура и суды — в частности, для проведения служебных проверок или установления контакта с владельцами. Ограниченный доступ получат ветеринары и организации, управляющие приютами.

Владельцы смогут изменять часть данных в системе, в частности адрес, номер телефона, имя животного, а также вносить информацию о смерти и ее причине.

Реестр должен быть создан в течение двух лет, а полное внедрение идентификации и регистрации животных продлится еще три года. После этого законопроект будет передан в Сенат Польши.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]