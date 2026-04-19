Каждая собака и кошка — в базе: Польша вводит штрафы до 5000 злотых за отсутствие чипа

Домашние животные будут внесены в государственную базу, доступ к данным будет осуществляться через приложение mObywatel, а за отсутствие чипа предусмотрены штрафы.

Сейм Республики Польша поддержал закон о создании Национального реестра чипированных собак и кошек (KROPiK), который вводит обязательную микрочипировку и регистрацию домашних животных. Об этом сообщает RMF24.

За принятие документа с поправками проголосовали 245 депутатов, против — 22, воздержались — 171.

Согласно закону, все собаки и кошки, находящиеся у владельцев или в приютах, должны быть идентифицированы с помощью микрочипа и внесены в единую национальную базу. Данные из реестра будут доступны также в государственном приложении mObywatel.

Создание и ведение реестра поручено Агентству по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (ARiMR). Обязательная чипировка распространяется на всех домашних собак и кошек, тогда как чипировка бездомных кошек может вводиться муниципалитетами на добровольной основе. Отдельно предусмотрена обязательная идентификация животных в приютах и приемных семьях, находящихся под опекой зоозащитных организаций.

Стоимость чипирования и внесения данных в реестр составит до 50 злотых за каждую услугу, оплата будет осуществляться в ветеринарных клиниках. За отсутствие чипа у животного предусмотрен штраф от 20 до 5000 злотых.

Доступ к информации владельцы животных смогут получать через приложение mObywatel, в частности с возможностью просмотра данных и получения напоминаний о вакцинации против бешенства.

Перед окончательным принятием законопроекта Сейм утвердил ряд поправок. В частности, установлен максимальный срок в 14 дней для забирания животного из приюта или приемной семьи — в случае нарушения этого срока информацию будут передавать в полицию как об оставлении животного.

Также предусмотрено, что ветеринарные техники смогут выдавать электронные документы, подтверждающие идентификацию животного. Владельцы, приюты и зоозащитные организации смогут самостоятельно скачивать из реестра электронные подтверждения регистрации, а бумажный вариант будет доступен по запросу. Разрешено также вносить изменения в данные владельца, в частности изменение фамилии после вступления в брак.

Отдельной поправкой отменено наказание за усыновление неидентифицированных животных. В то же время предусмотрена административная ответственность для лиц и организаций, которые незаконно передают таких животных, а также для приютов и приемных семей — штраф в размере от 0,56% до 200% средней зарплаты за предыдущий год или денежное взыскание.

В течение трех лет после вступления закона в силу ARiMR должна обеспечить бесплатную регистрацию животных, которым уже имплантированы чипы, соответствующие стандартам системы.

Доступ к реестру будут иметь органы местного самоуправления, полиция, городская охрана, ветеринарная инспекция, прокуратура и суды — в частности, для проведения служебных проверок или установления контакта с владельцами. Ограниченный доступ получат ветеринары и организации, управляющие приютами.

Владельцы смогут изменять часть данных в системе, в частности адрес, номер телефона, имя животного, а также вносить информацию о смерти и ее причине.

Реестр должен быть создан в течение двух лет, а полное внедрение идентификации и регистрации животных продлится еще три года. После этого законопроект будет передан в Сенат Польши.

