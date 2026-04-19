Трамп доручив ФБР перевірити загадкові смерті та зникнення 11 вчених, пов’язаних із НЛО та ядерними дослідженнями

12:20, 19 квітня 2026
ФБР доручено перевірити можливі зв’язки між справами науковців, які працювали у сфері оборони та космічних технологій.
У Сполучених Штатах розслідують обставини серії смертей і зникнень щонайменше 11 учених і дослідників, які працювали у сферах космічних технологій, ядерної енергетики та оборонних проєктів. Про це повідомляють американські медіа, зокрема, Independent, New York Post та Fox News.

Президент США Дональд Трамп доручив Федеральному бюро розслідувань перевірити можливі зв’язки між випадками загибелі та зникнення науковців, які працювали з чутливими оборонними та космічними темами. У Білому домі заявили про співпрацю з ФБР та іншими відомствами для встановлення можливих спільних обставин у цих справах.

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт повідомила, що адміністрація «активно співпрацює» зі слідчими органами та аналізує всі наявні дані щодо зникнень і смертей учених за останні місяці. За її словами, жодна версія не виключається, а розслідування охопить усі можливі фактори.

За інформацією американських медіа, з 2023 року щонайменше вісім науковців, переважно пов’язаних із дослідженнями космосу та ядерної науки, загинули або зникли за нез’ясованих обставин. Частина з них, за повідомленнями, була залучена до вивчення неідентифікованих аномальних явищ.

Представники Конгресу США заявляють, що низка випадків може бути пов’язана з доступом учених до секретної інформації у сферах аерокосмічних та оборонних розробок. Також озвучуються припущення про можливі зовнішні загрози з боку іноземних держав.

Окремо згадується випадок зникнення колишнього військового високопосадовця, який раніше працював у сфері космічних досліджень і мав контакти з програмами, пов’язаними з UAP. За словами законодавців, перед зникненням він міг перебувати у нестабільному стані.

Станом на зараз жодних судових рішень у цій справі не ухвалено, оскільки триває етап слідчих дій. Федеральні органи перевіряють усі обставини інцидентів, а Конгрес США закликав до встановлення повної картини подій і визначення причин зникнень та смертей науковців.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

