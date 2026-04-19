Трамп поручил ФБР расследовать загадочные смерти и исчезновения 11 ученых, связанных с НЛО и ядерными исследованиями

12:20, 19 апреля 2026
ФБР поручено проверить возможные связи между делами ученых, работавших в сфере обороны и космических технологий.
Трамп поручил ФБР расследовать загадочные смерти и исчезновения 11 ученых, связанных с НЛО и ядерными исследованиями
В Соединенных Штатах расследуют обстоятельства серии смертей и исчезновений по меньшей мере 11 ученых и исследователей, работавших в сферах космических технологий, ядерной энергетики и оборонных проектов. Об этом сообщают американские СМИ, в частности, Independent, New York Post и Fox News.

Президент США Дональд Трамп поручил Федеральному бюро расследований проверить возможные связи между случаями гибели и исчезновения ученых, работавших с секретными оборонными и космическими темами. В Белом доме заявили о сотрудничестве с ФБР и другими ведомствами для установления возможных общих обстоятельств в этих делах.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что администрация «активно сотрудничает» со следственными органами и анализирует все имеющиеся данные об исчезновениях и смертях ученых за последние месяцы. По ее словам, ни одна версия не исключается, а расследование охватит все возможные факторы.

По информации американских СМИ, с 2023 года по меньшей мере восемь ученых, преимущественно связанных с исследованиями космоса и ядерной науки, погибли или исчезли при невыясненных обстоятельствах. Часть из них, по сообщениям, была вовлечена в изучение неидентифицированных аномальных явлений.

Представители Конгресса США заявляют, что ряд случаев может быть связан с доступом ученых к секретной информации в сфере аэрокосмических и оборонных разработок. Также высказываются предположения о возможных внешних угрозах со стороны иностранных государств.

Отдельно упоминается случай исчезновения бывшего высокопоставленного военного, который ранее работал в сфере космических исследований и имел контакты с программами, связанными с UAP. По словам законодателей, перед исчезновением он мог находиться в нестабильном состоянии.

На данный момент никаких судебных решений по этому делу не принято, поскольку продолжается этап следственных действий. Федеральные органы проверяют все обстоятельства инцидентов, а Конгресс США призвал к установлению полной картины событий и определению причин исчезновений и смертей ученых.

Лента новостей

