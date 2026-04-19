У Румунії поліція перевіряє допис про нібито збір грошей на вбивство президента Нікушора Дана

21:24, 19 квітня 2026
Правоохоронці встановлюють особу автора публікації та перевіряють, чи становить вона реальну загрозу державній посадовій особі.
Фото: Digi24
У Румунії поліція розпочала перевірку після появи в соціальних мережах повідомлення про нібито збір коштів на вбивство президента країни Нікушора Дана. Про це пише Digi24.

За даними видання, чоловік опублікував у соцмережі допис, у якому заявив, що збирає гроші на вбивство глави держави, додавши, що «кожен лей має значення». У коментарях до публікації деякі користувачі запитували реквізити для переказу коштів.

Правоохоронці відреагували після моніторингу публічного простору та виявлення відповідної інформації в інтернеті.

У поліції округу Тіміш повідомили, що розпочато перевірку для встановлення всіх обставин події.

«З огляду на матеріали, що з’явилися у публічному просторі в соцмережах, у яких молодий чоловік повідомив про організацію збору коштів на вбивство державного діяча, інформуємо, що співробітники округу Тіміш розпочали перевірку для встановлення фактичних обставин і вжиття необхідних правових заходів», – зазначили правоохоронці.

Наразі поліція встановлює, чи є акаунт справжнім, а також перевіряє обставини публікації у Facebook, щоб з’ясувати, чи містить вона реальну загрозу.

Також триває встановлення особи автора допису для подальшого притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

