В Румынии полиция проверяет сообщение о якобы сборе денег на убийство президента Никушора Дана
В Румынии полиция начала проверку после появления в социальных сетях сообщения о якобы сборе средств на убийство президента страны Никушора Дана. Об этом пишет Digi24.
По данным издания, мужчина опубликовал в соцсети пост, в котором заявил, что собирает деньги на убийство главы государства, добавив, что «каждый лей имеет значение». В комментариях к публикации некоторые пользователи спрашивали реквизиты для перевода средств.
Правоохранители отреагировали после мониторинга публичного пространства и обнаружения соответствующей информации в интернете.
В полиции округа Тимиш сообщили, что начата проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
«Учитывая материалы, появившиеся в публичном пространстве в соцсетях, в которых молодой человек сообщил об организации сбора средств на убийство государственного деятеля, сообщаем, что сотрудники округа Тимиш начали проверку для установления фактических обстоятельств и принятия необходимых правовых мер», — отметили правоохранители.
В настоящее время полиция устанавливает, является ли аккаунт подлинным, а также проверяет обстоятельства публикации в Facebook, чтобы выяснить, представляет ли она реальную угрозу.
Также продолжается установление личности автора сообщения для дальнейшего привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
