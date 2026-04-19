У США чоловік розстріляв 8 дітей віком від 1 до 14 років

У американському місті Шривпорт, штат Луїзіана стрілець вбив вісьмох дітей. Про це повідомила місцева поліція.

«Це масштабніший інцидент, ніж більшість з нас коли-небудь бачили», – сказав журналістам керівник поліції Шривпорту Вейн Сміт.

За словами офіційних осіб, наймолодшій жертві був 1 рік, а найстаршій – 14 років. Повідомляється, що внаслідок стрілянини також було поранено двох дорослих.

Підозрюваного застрелили поліцейські під час спроби втечі. Вважається, що він діяв один.

«Після стрілянини підозрюваний намагався втекти на викраденому автомобілі та був застрелений поліцією», - заявили у поліції.

