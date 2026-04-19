В США мужчина застрелил 8 детей в возрасте от 1 до 14 лет
В американском городе Шривпорт, штат Луизиана, стрелок убил восьмерых детей. Об этом сообщила местная полиция.
«Это более масштабный инцидент, чем большинство из нас когда-либо видели», — сказал журналистам начальник полиции Шривпорта Уэйн Смит.
По словам официальных лиц, самой младшей жертве был 1 год, а самой старшей — 14 лет. Сообщается, что в результате стрельбы также были ранены двое взрослых.
Подозреваемый был застрелен полицейскими при попытке бегства. Считается, что он действовал один.
«После стрельбы подозреваемый пытался скрыться на угнанном автомобиле и был застрелен полицией», — заявили в полиции.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.