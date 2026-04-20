Критика у Facebook — не переслідування: у США суд ухвалив резонансне рішення

Суд постановив, що публікації про людину в інтернеті не є переслідуванням чи домаганням, якщо вони не спрямовані безпосередньо на неї.

Публікації в соціальних мережах про конкретну особу не прирівнюються до переслідування або домагання цієї особи у розумінні законодавства штату Північна Кароліна. Таке рішення у США ухвалив Апеляційний суд штату у справі між двома мешканцями округу Рендолф, пише Hpenews.

Беверлі Кобл із міста Рендлман навесні 2025 року переконала суддю видати заборонний припис щодо Вільяма Клейтона Баллентайна, також із Рендлмана, заявивши, що він постійно переслідував її в інтернеті з 2022 року.

Згідно з матеріалами справи, Кобл і Баллентайн були знайомі багато років і раніше підтримували дружні стосунки, однак після смерті батька Баллентайна їхні відносини зіпсувалися, і з 2022 року вони не мали прямого контакту.

У березні 2024 року Кобл оголосила у Facebook, що балотуватиметься на посаду мера Рендлмана у 2025 році. Пізніше того ж року Баллентайн створив сторінку у Facebook під назвою «Хто завгодно, тільки не Кобл», а також відповідний сайт, де публікував матеріали проти її кандидатури.

У грудні 2024 року Кобл подала скаргу з вимогою заборонного припису, але згодом відкликала її і заявила, що більше не балотуватиметься. Баллентайн не видалив контент про її кандидатуру зі своїх платформ.

У березні 2025 року Кобл подала повторну скаргу. Суддя визнав дії Баллентайна незаконним переслідуванням і домаганням та заборонив йому будь-яким чином публічно писати, друкувати чи вимовляти ім’я Кобл. Також йому заборонили наближатися до неї ближче ніж на 50 ярдів.

Баллентайн оскаржив це рішення, заявивши, що його дії в інтернеті не є переслідуванням або домаганням у розумінні закону, а також що заборона порушує Першу поправку до Конституції США. Апеляційний суд погодився з цими аргументами.

Суд звернув увагу на різницю між повідомленням про особу та повідомленням, спрямованим безпосередньо до неї.

«Крім того, заявлена мета платформи “Хто завгодно, тільки не Кобл” — допомога виборцям — підтверджує, що публікації відповідача були спрямовані на невизначених виборців у Рендлмані, а не на позивачку», — зазначив суд.

«Більше того, відповідач у своїх публікаціях послідовно згадує позивачку в третій особі. Хоча це не є вирішальним фактором, це свідчить на користь його твердження, що його онлайн-комунікації були про позивачку, а не спрямовані на неї», — додали судді.

