  1. У світі

Критика у Facebook — не переслідування: у США суд ухвалив резонансне рішення

13:02, 20 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд постановив, що публікації про людину в інтернеті не є переслідуванням чи домаганням, якщо вони не спрямовані безпосередньо на неї.
Критика у Facebook — не переслідування: у США суд ухвалив резонансне рішення
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Публікації в соціальних мережах про конкретну особу не прирівнюються до переслідування або домагання цієї особи у розумінні законодавства штату Північна Кароліна. Таке рішення у США ухвалив Апеляційний суд штату у справі між двома мешканцями округу Рендолф, пише Hpenews.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Беверлі Кобл із міста Рендлман навесні 2025 року переконала суддю видати заборонний припис щодо Вільяма Клейтона Баллентайна, також із Рендлмана, заявивши, що він постійно переслідував її в інтернеті з 2022 року.

Згідно з матеріалами справи, Кобл і Баллентайн були знайомі багато років і раніше підтримували дружні стосунки, однак після смерті батька Баллентайна їхні відносини зіпсувалися, і з 2022 року вони не мали прямого контакту.

У березні 2024 року Кобл оголосила у Facebook, що балотуватиметься на посаду мера Рендлмана у 2025 році. Пізніше того ж року Баллентайн створив сторінку у Facebook під назвою «Хто завгодно, тільки не Кобл», а також відповідний сайт, де публікував матеріали проти її кандидатури.

У грудні 2024 року Кобл подала скаргу з вимогою заборонного припису, але згодом відкликала її і заявила, що більше не балотуватиметься. Баллентайн не видалив контент про її кандидатуру зі своїх платформ.

У березні 2025 року Кобл подала повторну скаргу. Суддя визнав дії Баллентайна незаконним переслідуванням і домаганням та заборонив йому будь-яким чином публічно писати, друкувати чи вимовляти ім’я Кобл. Також йому заборонили наближатися до неї ближче ніж на 50 ярдів.

Баллентайн оскаржив це рішення, заявивши, що його дії в інтернеті не є переслідуванням або домаганням у розумінні закону, а також що заборона порушує Першу поправку до Конституції США. Апеляційний суд погодився з цими аргументами.

Суд звернув увагу на різницю між повідомленням про особу та повідомленням, спрямованим безпосередньо до неї.

«Крім того, заявлена мета платформи “Хто завгодно, тільки не Кобл” — допомога виборцям — підтверджує, що публікації відповідача були спрямовані на невизначених виборців у Рендлмані, а не на позивачку», — зазначив суд.

«Більше того, відповідач у своїх публікаціях послідовно згадує позивачку в третій особі. Хоча це не є вирішальним фактором, це свідчить на користь його твердження, що його онлайн-комунікації були про позивачку, а не спрямовані на неї», — додали судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США Facebook

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]