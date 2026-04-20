Критика в Facebook — не преследование: в США суд вынес резонансное решение

13:02, 20 апреля 2026
Суд постановил, что публикации о человеке в интернете не являются преследованием или домогательством, если они не направлены непосредственно на него.
Критика в Facebook — не преследование: в США суд вынес резонансное решение
Фото: Getty Images
Публикации в социальных сетях о конкретном человеке не приравниваются к преследованию или домогательству этого человека в понимании законодательства штата Северная Каролина. Такое решение в США принял Апелляционный суд штата по делу между двумя жителями округа Рэндолф, пишет Hpenews.

Беверли Кобл из города Рэндлман весной 2025 года убедила судью выдать запретительный приказ в отношении Уильяма Клейтона Баллентайна, также из Рэндлмана, заявив, что он постоянно преследовал ее в интернете с 2022 года.

Согласно материалам дела, Кобл и Баллентайн были знакомы много лет и ранее поддерживали дружеские отношения, однако после смерти отца Баллентайна их отношения испортились, и с 2022 года они не имели прямого контакта.

В марте 2024 года Кобл объявила в Facebook, что будет баллотироваться на должность мэра Рэндлмана в 2025 году. Позже в том же году Баллентайн создал страницу в Facebook под названием «Кто угодно, только не Кобл», а также соответствующий сайт, где публиковал материалы против ее кандидатуры.

В декабре 2024 года Кобл подала жалобу с требованием запретительного приказа, но впоследствии отозвала ее и заявила, что больше не будет баллотироваться. Баллентайн не удалил контент о ее кандидатуре со своих платформ.

В марте 2025 года Кобл подала повторную жалобу. Судья признал действия Баллентайна незаконным преследованием и домогательством и запретил ему каким-либо образом публично писать, печатать или произносить имя Кобл. Также ему запретили приближаться к ней ближе чем на 50 ярдов.

Баллентайн обжаловал это решение, заявив, что его действия в интернете не являются преследованием или домогательством в понимании закона, а также что запрет нарушает Первую поправку к Конституции США. Апелляционный суд согласился с этими аргументами.

Суд обратил внимание на разницу между сообщением о человеке и сообщением, направленным непосредственно к нему.

«Кроме того, заявленная цель платформы “Кто угодно, только не Кобл” — помощь избирателям — подтверждает, что публикации ответчика были направлены на неопределенных избирателей в Рэндлмане, а не на истицу», — отметил суд.

«Более того, ответчик в своих публикациях последовательно упоминает истицу в третьем лице. Хотя это не является решающим фактором, это свидетельствует в пользу его утверждения, что его онлайн-коммуникации были о истице, а не направлены на нее», — добавили судьи.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фейк в мессенджере: как Верховный Суд обязывает опровергать недостоверную информацию в Telegram

Верховный Суд подтвердил, что за распространение недостоверных постов придется не только платить за моральный ущерб, но и публиковать официальное опровержение.

ЕСПЧ рассмотрел дело отца: мать требовала единоличной опеки и фактически «забрала» детей, а суды не отреагировали

ЕСПЧ оценил, обеспечили ли суды оперативное реагирование на изменение обстоятельств в деле об опеке и защите семейной жизни.

Защита МАФов: в законопроекте увидели риск вмешательства в полномочия власти

Законопроект направлен на недопущение потери рабочих мест из-за демонтажа или перемещения МАФов.

Уголовная ответственность полицейских за бездействие: анализ судебной практики и кадровых рисков 2026 года

Где заканчивается право на тактический отступление и начинается уголовное бездействие.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

