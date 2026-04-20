Чи безпечний додаток для відстеження циклу Flo — мільйонам жінок можуть виплатити гроші за «злив» даних

У справі проти Flo суд переходить до виплат: компенсації можуть отримати мільйони жінок в США.

У США федеральний суд зробив важливий крок у справі проти популярного жіночого додатку для відстеження менструального циклу Flo. Йдеться про можливу компенсацію на суму 56 мільйонів доларів для користувачок, чиї особисті дані могли передаватися стороннім компаніям без їхньої згоди.

Суддя заявив, що готовий попередньо затвердити мирову угоду між користувачами та компаніями. За його словами, справа затягнулася, і настав час, щоб люди нарешті отримали виплати.

Чому виник скандал

Позов подали ще у 2021 році, розповідає Courthouse News. Користувачки звинуватили компанію Flo Health у тому, що вона передавала дуже чутливу інформацію — наприклад, дані про менструальний цикл або вагітність — іншим компаніям. Серед них називали Google, а також Facebook, який нині працює під брендом Meta.

Ідеться не просто про технічні дані, а про інформацію, яку більшість людей вважає приватною.

Хто і скільки заплатить

Згідно з домовленістю, основну частину коштів має виплатити Google — 48 мільйонів доларів. Ще 8 мільйонів додає Flo Health.

Отримати компенсацію зможуть жінки у США, які користувалися додатком і вносили туди інформацію про свій цикл або вагітність у період з кінця 2016 року до початку 2019-го. За оцінками юристів, таких користувачок може бути близько 10 мільйонів.

Сума виплати для кожної людини не буде великою — орієнтовно від 12 до 32 доларів. Конкретний розмір залежатиме від того, скільки людей подадуть заявки.

Як повідомлять про виплати

Користувачкам планують надсилати електронні листи з поясненнями, як отримати гроші. Також інформацію поширюватимуть через сам додаток і соціальні мережі — зокрема Instagram, YouTube та TikTok.

Суд не дозволив зобов’язати Meta додатково повідомляти користувачок, оскільки компанія не є стороною цієї конкретної угоди.

Що було раніше

Це не єдина справа навколо Flo. Раніше інші компанії, які отримували дані, вже частково врегулювали претензії. Крім того, у серпні суд присяжних визнав, що Meta порушила закон штату Каліфорнія про приватність, коли збирала дані користувачок через Flo.

Попри це, сам додаток Flo під час судового процесу погодився на врегулювання, але не визнав своєї провини.

Що далі

Очікується, що суд офіційно затвердить попереднє рішення найближчим часом. Після цього почнеться процес виплат.

Водночас справа проти Meta може мати значно серйозніші фінансові наслідки. Суддя раніше припускав, що сума компенсацій у ній може сягнути мільярдів доларів, якщо порушення доведуть для кожного користувача окремо.

