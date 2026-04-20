Безопасно ли приложение для отслеживания цикла Flo — миллионам женщин могут выплатить деньги за «слив» данных

По делу против Flo суд переходит к выплатам: компенсации могут получить миллионы женщин в США.

В США федеральный суд сделал важный шаг по делу против популярного женского приложения для отслеживания менструального цикла Flo. Речь идет о возможной компенсации на сумму 56 миллионов долларов для пользовательниц, чьи личные данные могли передаваться сторонним компаниям без их согласия.

Судья заявил, что готов предварительно утвердить мировое соглашение между пользователями и компаниями. По его словам, дело затянулось, и пришло время, чтобы люди наконец получили выплаты.

Почему возник скандал

Иск подали еще в 2021 году, сообщает Courthouse News. Пользовательницы обвинили компанию Flo Health в том, что она передавала очень чувствительную информацию — например, данные о менструальном цикле или беременности — другим компаниям. Среди них называли Google, а также Facebook, который сейчас работает под брендом Meta.

Речь идет не просто о технических данных, а об информации, которую большинство людей считает приватной.

Кто и сколько заплатит

Согласно договоренности, основную часть средств должен выплатить Google — 48 миллионов долларов. Еще 8 миллионов добавляет Flo Health.

Получить компенсацию смогут женщины в США, которые пользовались приложением и вносили туда информацию о своем цикле или беременности в период с конца 2016 года до начала 2019 года. По оценкам юристов, таких пользовательниц может быть около 10 миллионов.

Сумма выплаты для каждого человека не будет большой — ориентировочно от 12 до 32 долларов. Конкретный размер будет зависеть от того, сколько людей подадут заявки.

Как сообщат о выплатах

Пользовательницам планируют отправлять электронные письма с объяснениями, как получить деньги. Также информацию будут распространять через само приложение и социальные сети — в частности Instagram, YouTube и TikTok.

Суд не разрешил обязать Meta дополнительно уведомлять пользовательниц, поскольку компания не является стороной этого конкретного соглашения.

Что было ранее

Это не единственное дело вокруг Flo. Ранее другие компании, которые получали данные, уже частично урегулировали претензии. Кроме того, в августе суд присяжных признал, что Meta нарушила закон штата Калифорния о приватности, когда собирала данные пользовательниц через Flo.

Несмотря на это, само приложение Flo в ходе судебного процесса согласилось на урегулирование, но не признало своей вины.

Что дальше

Ожидается, что суд официально утвердит предварительное решение в ближайшее время. После этого начнется процесс выплат.

В то же время дело против Meta может иметь значительно более серьезные финансовые последствия. Судья ранее предполагал, что сумма компенсаций по нему может достигнуть миллиардов долларов, если нарушения докажут для каждого пользователя отдельно.

