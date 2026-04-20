ШІ виходить за межі технологій і стає глобальною інфраструктурою: експерти попередили про нову глобальну епоху
Наразі штучний інтелект вийшов за межі програмного забезпечення і переходить у епоху глобальної інфраструктури. Виходячи за рамки інновацій, він більше не розглядається лише як інструмент підвищення продуктивності і починає функціонувати як інституційний актор. У зв’язку з цим виникає потреба в більш структурованих і сталих дискусіях щодо управління, зосереджених на підзвітності, довірі, механізмах перевірки, глобальних балансах сили, соціальному впливі та тому, чиї цінності закладаються у нові системи права і політики, пише Forbes.
Юридична школа Стенфордського університету провела тринадцяту щорічну конференцію FutureLaw у Стенфордському університеті через свій глобальний центр інновацій у сфері юридичних технологій CodeX.
CodeX — це міждисциплінарний центр, створений спільно юридичною школою Стенфорда та факультетом комп’ютерних наук, який займається розвитком обчислювального права та підвищенням ефективності, прозорості й доступу до правових систем.
Цьогорічна конференція об’єднала світових лідерів у сфері права, технологій, політики та науки для обговорення нових горизонтів юридичної інформатики. Учасники зосередилися на тому, як інституції створюють механізми регулювання, перевірки та взаємодії з дедалі більш автономними системами ШІ, формуючи принципи, які визначатимуть цифрове право наступного десятиліття.
Ключові висновки конференції
- ШІ працює за двома моделями прийняття рішень
Експерти зазначили, що штучний інтелект функціонує на основі двох підходів: правил і ймовірнісних моделей. Одні системи діють за чітко визначеними правилами, подібно до юридичного мислення, інші — аналізують дані та будують висновки на основі ймовірностей.
Це впливає на те, як формуються рішення, як їх пояснюють і наскільки їм довіряють. Системи, що базуються на правилах, забезпечують послідовність і підзвітність, але можуть бути жорсткими. Ймовірнісні моделі більш гнучкі та масштабовані, однак ризикують відтворювати упередження, закладені в даних.
- Вартість, ефективність і контроль ШІ
ШІ-агенти вже активно використовуються для автоматизації юридичних процесів, оптимізації державних послуг і розвитку інфраструктури. Вони можуть швидше обробляти заявки, створювати документи та відповідати на запити громадян.
Втім, це піднімає питання прозорості та підзвітності, особливо в чутливих сферах — охороні здоров’я, житлі, соціальній допомозі. Рішення ШІ повинні залишатися зрозумілими та піддаватися перевірці, щоб уникнути нових нерівностей.
- Чому ШІ потребує міждисциплінарного контролю
Однією з проблем розвитку ШІ є те, що стартапи часто покладаються лише на інженерів. Це може призводити до помилок, якщо не враховуються етичні, соціальні та правові аспекти.
Експерти наголошують: до розробки мають бути залучені юристи, психологи, науковці та інші фахівці. Це дозволить створювати більш безпечні та справедливі системи, особливо для вразливих груп населення.
- ШІ як нова інфраструктура
Штучний інтелект поступово стає базовим елементом сучасних інституцій — від права до економіки. У таких умовах відповідальність за його використання не може лежати лише на одній сфері.
Уряди, бізнес, наука та громадянське суспільство мають діяти спільно, щоб забезпечити ефективність, прозорість і підзвітність цих систем. Це вимагає нових підходів до регулювання та створення спільних механізмів контролю.
Експерти підкреслюють: майбутнє ШІ залежить не лише від технологій, а й від того, наскільки відповідально суспільство підійде до їх впровадження.
