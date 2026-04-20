ШІ виходить за межі технологій і стає глобальною інфраструктурою: експерти попередили про нову глобальну епоху

Експерти з усього світу обговорили, як штучний інтелект змінює право, економіку та суспільство — і чому йому потрібен новий рівень контролю та регулювання.

Наразі штучний інтелект вийшов за межі програмного забезпечення і переходить у епоху глобальної інфраструктури. Виходячи за рамки інновацій, він більше не розглядається лише як інструмент підвищення продуктивності і починає функціонувати як інституційний актор. У зв’язку з цим виникає потреба в більш структурованих і сталих дискусіях щодо управління, зосереджених на підзвітності, довірі, механізмах перевірки, глобальних балансах сили, соціальному впливі та тому, чиї цінності закладаються у нові системи права і політики, пише Forbes.

Юридична школа Стенфордського університету провела тринадцяту щорічну конференцію FutureLaw у Стенфордському університеті через свій глобальний центр інновацій у сфері юридичних технологій CodeX.

CodeX — це міждисциплінарний центр, створений спільно юридичною школою Стенфорда та факультетом комп’ютерних наук, який займається розвитком обчислювального права та підвищенням ефективності, прозорості й доступу до правових систем.

Цьогорічна конференція об’єднала світових лідерів у сфері права, технологій, політики та науки для обговорення нових горизонтів юридичної інформатики. Учасники зосередилися на тому, як інституції створюють механізми регулювання, перевірки та взаємодії з дедалі більш автономними системами ШІ, формуючи принципи, які визначатимуть цифрове право наступного десятиліття.

Ключові висновки конференції

ШІ працює за двома моделями прийняття рішень

Експерти зазначили, що штучний інтелект функціонує на основі двох підходів: правил і ймовірнісних моделей. Одні системи діють за чітко визначеними правилами, подібно до юридичного мислення, інші — аналізують дані та будують висновки на основі ймовірностей.

Це впливає на те, як формуються рішення, як їх пояснюють і наскільки їм довіряють. Системи, що базуються на правилах, забезпечують послідовність і підзвітність, але можуть бути жорсткими. Ймовірнісні моделі більш гнучкі та масштабовані, однак ризикують відтворювати упередження, закладені в даних.

Вартість, ефективність і контроль ШІ

ШІ-агенти вже активно використовуються для автоматизації юридичних процесів, оптимізації державних послуг і розвитку інфраструктури. Вони можуть швидше обробляти заявки, створювати документи та відповідати на запити громадян.

Втім, це піднімає питання прозорості та підзвітності, особливо в чутливих сферах — охороні здоров’я, житлі, соціальній допомозі. Рішення ШІ повинні залишатися зрозумілими та піддаватися перевірці, щоб уникнути нових нерівностей.

Чому ШІ потребує міждисциплінарного контролю

Однією з проблем розвитку ШІ є те, що стартапи часто покладаються лише на інженерів. Це може призводити до помилок, якщо не враховуються етичні, соціальні та правові аспекти.

Експерти наголошують: до розробки мають бути залучені юристи, психологи, науковці та інші фахівці. Це дозволить створювати більш безпечні та справедливі системи, особливо для вразливих груп населення.

ШІ як нова інфраструктура

Штучний інтелект поступово стає базовим елементом сучасних інституцій — від права до економіки. У таких умовах відповідальність за його використання не може лежати лише на одній сфері.

Уряди, бізнес, наука та громадянське суспільство мають діяти спільно, щоб забезпечити ефективність, прозорість і підзвітність цих систем. Це вимагає нових підходів до регулювання та створення спільних механізмів контролю.

Експерти підкреслюють: майбутнє ШІ залежить не лише від технологій, а й від того, наскільки відповідально суспільство підійде до їх впровадження.

