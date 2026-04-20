ИИ выходит за пределы технологий и становится глобальной инфраструктурой: эксперты предупредили о новой мировой эпохе

Эксперты со всего мира обсудили, как искусственный интеллект меняет право, экономику и общество — и почему ему нужен новый уровень контроля и регулирования.

Фото: yahoo.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В настоящее время искусственный интеллект вышел за пределы программного обеспечения и переходит в эпоху глобальной инфраструктуры. Выходя за рамки инноваций, он больше не рассматривается лишь как инструмент повышения продуктивности и начинает функционировать как институциональный актор. В связи с этим возникает необходимость в более структурированных и устойчивых дискуссиях по вопросам управления, сосредоточенных на подотчетности, доверии, механизмах проверки, глобальных балансах силы, социальном воздействии и том, чьи ценности закладываются в новые системы права и политики, пишет Forbes.

Юридическая школа Стэнфордского университета провела тринадцатую ежегодную конференцию FutureLaw в Стэнфордском университете через свой глобальный центр инноваций в сфере юридических технологий CodeX.

CodeX — это междисциплинарный центр, созданный совместно юридической школой Стэнфорда и факультетом компьютерных наук, который занимается развитием вычислительного права и повышением эффективности, прозрачности и доступа к правовым системам.

В этом году конференция объединила мировых лидеров в сфере права, технологий, политики и науки для обсуждения новых горизонтов юридической информатики. Участники сосредоточились на том, как институты создают механизмы регулирования, проверки и взаимодействия с все более автономными системами ИИ, формируя принципы, которые будут определять цифровое право следующего десятилетия.

Ключевые выводы конференции

1. ИИ работает по двум моделям принятия решений

Эксперты отметили, что искусственный интеллект функционирует на основе двух подходов: правил и вероятностных моделей. Одни системы действуют по четко определенным правилам, подобно юридическому мышлению, другие — анализируют данные и строят выводы на основе вероятностей.

Это влияет на то, как формируются решения, как их объясняют и насколько им доверяют. Системы, основанные на правилах, обеспечивают последовательность и подотчетность, но могут быть жесткими. Вероятностные модели более гибкие и масштабируемые, однако рискуют воспроизводить предвзятости, заложенные в данных.

2. Стоимость, эффективность и контроль ИИ

ИИ-агенты уже активно используются для автоматизации юридических процессов, оптимизации государственных услуг и развития инфраструктуры. Они могут быстрее обрабатывать заявки, создавать документы и отвечать на запросы граждан.

Однако это поднимает вопросы прозрачности и подотчетности, особенно в чувствительных сферах — здравоохранении, жилье, социальной помощи. Решения ИИ должны оставаться понятными и поддаваться проверке, чтобы избежать новых неравенств.

3. Почему ИИ нуждается в междисциплинарном контроле

Одной из проблем развития ИИ является то, что стартапы часто полагаются только на инженеров. Это может приводить к ошибкам, если не учитываются этические, социальные и правовые аспекты.

Эксперты подчеркивают: к разработке должны привлекаться юристы, психологи, ученые и другие специалисты. Это позволит создавать более безопасные и справедливые системы, особенно для уязвимых групп населения.

4. ИИ как новая инфраструктура

Искусственный интеллект постепенно становится базовым элементом современных институтов — от права до экономики. В таких условиях ответственность за его использование не может лежать только на одной сфере.

Государства, бизнес, наука и гражданское общество должны действовать совместно, чтобы обеспечить эффективность, прозрачность и подотчетность этих систем. Это требует новых подходов к регулированию и создания совместных механизмов контроля.

Эксперты подчеркивают: будущее ИИ зависит не только от технологий, но и от того, насколько ответственно общество подойдет к их внедрению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.