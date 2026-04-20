Французькі прокурори викликали Ілона Маска на допит у справі про ШІ-дипфейки

16:02, 20 квітня 2026
Прокурори направили Ілону Маску повістку на добровільний допит у межах розслідування щодо діяльності його соціальної мережі X та штучного інтелекту Grok.
Французькі прокурори направили мільярдеру Ілону Маску повістку на добровільний допит у межах розслідування щодо діяльності його соціальної мережі X та штучного інтелекту Grok. Про це повідомляє France24.

Йдеться про підозри, що функції ШІ могли сприяти масовому поширенню сексуалізованих дипфейків, зокрема зображень жінок і неповнолітніх, згенерованих на платформі.

Розслідування у Франції було розпочато у січні 2025 року спочатку щодо можливого втручання алгоритмів X у політичні процеси. Згодом його розширили, включивши епізоди, пов’язані з контентом, який може містити заперечення щодо Голокосту, а також створення та розповсюдження сексуалізованих дипфейків.

У лютому французькі правоохоронці вже проводили обшуки в офісі X у Парижі, що компанія назвала «політично вмотивованими» діями. Тоді ж Маска та колишню гендиректорку X Лінду Яккаріно викликали на добровільні допити як керівників платформи на момент інцидентів.

Повідомляється, що сам Маск поки не підтвердив, чи з’явиться на допит.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

ЄСПЛ розглянув справу батька: матір вимагала одноосібної опіки й фактично «забрала» дітей, а суди не відреагували

ЄСПЛ оцінив, чи забезпечили суди оперативне реагування на зміну обставин у справі про опіку та захист сімейного життя.

