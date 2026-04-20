Французькі прокурори викликали Ілона Маска на допит у справі про ШІ-дипфейки

Прокурори направили Ілону Маску повістку на добровільний допит у межах розслідування щодо діяльності його соціальної мережі X та штучного інтелекту Grok.

Французькі прокурори направили мільярдеру Ілону Маску повістку на добровільний допит у межах розслідування щодо діяльності його соціальної мережі X та штучного інтелекту Grok. Про це повідомляє France24.

Йдеться про підозри, що функції ШІ могли сприяти масовому поширенню сексуалізованих дипфейків, зокрема зображень жінок і неповнолітніх, згенерованих на платформі.

Розслідування у Франції було розпочато у січні 2025 року спочатку щодо можливого втручання алгоритмів X у політичні процеси. Згодом його розширили, включивши епізоди, пов’язані з контентом, який може містити заперечення щодо Голокосту, а також створення та розповсюдження сексуалізованих дипфейків.

У лютому французькі правоохоронці вже проводили обшуки в офісі X у Парижі, що компанія назвала «політично вмотивованими» діями. Тоді ж Маска та колишню гендиректорку X Лінду Яккаріно викликали на добровільні допити як керівників платформи на момент інцидентів.

Повідомляється, що сам Маск поки не підтвердив, чи з’явиться на допит.

