Французские прокуроры вызвали Илона Маска на допрос по делу о ИИ-дипфейках

16:02, 20 апреля 2026
Французские прокуроры направили миллиардеру Илону Маску повестку на добровольный допрос в рамках расследования деятельности его социальной сети X и искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщает France24.

Речь идет о подозрениях, что функции ИИ могли способствовать массовому распространению сексуализированных дипфейков, в частности изображений женщин и несовершеннолетних, сгенерированных на платформе.

Расследование во Франции было начато в январе 2025 года сначала по фактам возможного вмешательства алгоритмов X в политические процессы. Позже оно было расширено и включило эпизоды, связанные с контентом, который может содержать отрицание Холокоста, а также создание и распространение сексуализированных дипфейков.

В феврале французские правоохранительные органы уже проводили обыски в офисе X в Париже, что компания назвала «политически мотивированными» действиями. Тогда же Маска и бывшего гендиректора X Линду Яккарино вызвали на добровольные допросы как руководителей платформы на момент инцидентов.

Сообщается, что сам Маск пока не подтвердил, появится ли он на допросе.

