  1. У світі

Відому австралійську акторку Ребел Вілсон судитимуть у справі про наклеп на колегу щодо домагань

20:40, 20 квітня 2026
Акторка Шарлотта МакІннес подала позов, стверджуючи, що публікації Вілсон нібито про зізнання МакІннес в домаганнях завдали їй репутаційної шкоди.
Фото: abc
Австралійська акторка Ребел Вілсон 20 квітня з’явилася в суді Сідней у справі про наклеп, порушеній проти неї через публікації в соціальних мережах. Про це повідомляє The Straits Times.

Позов подала акторка Шарлотта МакІннес, яка знялася у режисерському дебюті Вілсон — фільмі The Deb. Вона стверджує, що Вілсон у своїх дописах в Instagram неправдиво натякнула, нібито МакІннес приватно зізналася їй у сексуальних домаганнях з боку одного з продюсерів.

У судових документах зазначається, що Вілсон не зверталася до МакІннес за підтвердженням цієї інформації та робила відповідні заяви, попри відсутність будь-якої офіційної скарги.

Йдеться про публікації в Instagram-акаунті акторки, який має понад 11 мільйонів підписників. За твердженням позивачки, ці дописи створювали враження, що вона збрехала, коли заперечила факти домагань або неналежної поведінки з боку продюсерів проєкту.

Вілсон заперечує висунуті звинувачення, однак деталі її правової позиції не розголошуються.

МакІннес вимагає відшкодування збитків за обтяжувальних обставин, а також судового рішення, яке заборонить Вілсон повторювати подібні заяви в інтернеті або публічно.

Окремо акторка раніше заявляла, що виконавчий продюсер Вінс Голден разом із продюсерами Аманда Гоуст та Грегор Кемерон нібито намагалися заблокувати прем’єру фільму у відповідь на її заяви про можливі порушення.

За даними ЗМІ, продюсери також подали окремий позов проти Вілсон до судів у США та австралійському штаті Новий Південний Уельс.

Фільм «The Deb», прем’єра якого відбулася на Toronto International Film Festival у вересні 2024 року, зіткнувся із затримками прокату в Австралії на початку квітня через юридичні проблеми.

Слухання у справі про наклеп, як очікується, триватимуть дев’ять днів.

суд позов Австралія

