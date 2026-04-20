Известную австралийскую актрису Ребел Уилсон будут судить по делу о клевете в отношении коллеги в связи с домогательствами

Австралийская актриса Ребел Уилсон 20 апреля появилась в суде Сиднея по делу о клевете, возбужденному против нее из-за публикаций в социальных сетях. Об этом сообщает The Straits Times.

Иск подала актриса Шарлотта МакИннес, снявшаяся в режиссерском дебюте Уилсон — фильме The Deb. Она утверждает, что Уилсон в своих постах в Instagram ложно намекнула, будто МакИннес в частном порядке призналась ей в сексуальных домогательствах со стороны одного из продюсеров.

В судебных документах отмечается, что Уилсон не обращалась к МакИннес за подтверждением этой информации и делала соответствующие заявления, несмотря на отсутствие какой-либо официальной жалобы.

Речь идет о публикациях в Instagram-аккаунте актрисы, который насчитывает более 11 миллионов подписчиков. По утверждению истицы, эти посты создавали впечатление, что она солгала, когда опровергла факты домогательств или ненадлежащего поведения со стороны продюсеров проекта.

Уилсон отрицает выдвинутые обвинения, однако детали ее правовой позиции не разглашаются.

МакИннес требует возмещения убытков при отягчающих обстоятельствах, а также судебного решения, запрещающего Уилсону повторять подобные заявления в интернете или публично.

Отдельно актриса ранее заявляла, что исполнительный продюсер Винс Голден вместе с продюсерами Амандой Гоуст и Грегором Кэмероном якобы пытались заблокировать премьеру фильма в ответ на ее заявления о возможных нарушениях.

По данным СМИ, продюсеры также подали отдельный иск против Уилсон в суды США и австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Фильм «The Deb», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2024 года, столкнулся с задержками проката в Австралии в начале апреля из-за юридических проблем.

Слушания по делу о клевете, как ожидается, продлятся девять дней.

