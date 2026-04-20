У Болгарії на виборах перемогла коаліція проросійського експрезидента Румена Радева – ЦВК

15:43, 20 квітня 2026
Після підрахунку 100% бюлетенів партія Румена Радева отримала 44,59% голосів.
У Болгарії на виборах перемогла коаліція проросійського експрезидента Румена Радева – ЦВК
На парламентських виборах у Болгарії перемогла «Прогресивна Болгарія» – коаліція прихильників колишнього президента Румена Радева. Узимку 2026 року Радев оголосив про відставку з президентської посади, яку він мав обіймати до січня 2027 року, щоб брати участь у виборах та стати прем’єр-міністром.

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, після підрахунку 100% бюлетенів партія Радева отримала 44,59% голосів (1 444 924 людей).

На другому місці партія ГЕРБ із 433 755 голосами, або 18,39%.

На третьому місці PP-DB. Вони отримали 408 845 голосів, що становить 12,62%.

Далі йде DPS – 230 693 голоси або 7,120%

Опоненти та деякі західні аналітики називають колишнього президента Радева проросійським політиком. Він раніше робив заяви проти санкцій щодо Росії та зустрічався з російськими діячами. Рік тому Радев виступив на Мюнхенській безпековій конференції з нагадуванням про «план Кісінджера», тобто поступку частиною українських територій «в обмін на суверенну, демократичну та вільну Україну». Радев закликав «боротися за те, що реально можливо».

У березні 2023 року на саміті ЄС, який обговорював закупівлю 1 мільйона снарядів для України, Радев не дав згоди на участь Софії у цій програмі, а також висловився проти постачання болгарських боєприпасів в Україну через треті країни.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

ЄСПЛ розглянув справу батька: матір вимагала одноосібної опіки й фактично «забрала» дітей, а суди не відреагували

ЄСПЛ оцінив, чи забезпечили суди оперативне реагування на зміну обставин у справі про опіку та захист сімейного життя.

