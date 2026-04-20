У Болгарії на виборах перемогла коаліція проросійського експрезидента Румена Радева – ЦВК
На парламентських виборах у Болгарії перемогла «Прогресивна Болгарія» – коаліція прихильників колишнього президента Румена Радева. Узимку 2026 року Радев оголосив про відставку з президентської посади, яку він мав обіймати до січня 2027 року, щоб брати участь у виборах та стати прем’єр-міністром.
За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, після підрахунку 100% бюлетенів партія Радева отримала 44,59% голосів (1 444 924 людей).
На другому місці партія ГЕРБ із 433 755 голосами, або 18,39%.
На третьому місці PP-DB. Вони отримали 408 845 голосів, що становить 12,62%.
Далі йде DPS – 230 693 голоси або 7,120%
Опоненти та деякі західні аналітики називають колишнього президента Радева проросійським політиком. Він раніше робив заяви проти санкцій щодо Росії та зустрічався з російськими діячами. Рік тому Радев виступив на Мюнхенській безпековій конференції з нагадуванням про «план Кісінджера», тобто поступку частиною українських територій «в обмін на суверенну, демократичну та вільну Україну». Радев закликав «боротися за те, що реально можливо».
У березні 2023 року на саміті ЄС, який обговорював закупівлю 1 мільйона снарядів для України, Радев не дав згоди на участь Софії у цій програмі, а також висловився проти постачання болгарських боєприпасів в Україну через треті країни.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.