В Болгарии на выборах победила коалиция пророссийского экс-президента Румена Радева — ЦИК

15:43, 20 апреля 2026
После подсчета 100% бюллетеней партия Румена Радева получила 44,59% голосов.
В Болгарии на выборах победила коалиция пророссийского экс-президента Румена Радева — ЦИК
На парламентских выборах в Болгарии победила «Прогрессивная Болгария» — коалиция сторонников бывшего президента Румена Радева. Зимой 2026 года Радев объявил об отставке с поста президента, который он должен был занимать до января 2027 года, чтобы участвовать в выборах и стать премьер-министром.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, после подсчета 100% бюллетеней партия Радева получила 44,59% голосов (1 444 924 человек).

На втором месте партия ГЕРБ — 43 755 голосов, или 18,39%.

На третьем месте PP-DB. Они получили 408 845 голосов, что составляет 12,62%.

Далее следует DPS — 230 693 голосов, или 7,12%.

Оппоненты и некоторые западные аналитики называют бывшего президента Радева пророссийским политиком. Он ранее делал заявления против санкций в отношении России и встречался с российскими деятелями. Год назад Радев выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с напоминанием о «плане Киссинджера», то есть уступке части украинских территорий «в обмен на суверенную, демократическую и свободную Украину». Радев призвал «бороться за то, что реально возможно».

В марте 2023 года на саммите ЕС, где обсуждалась закупка 1 миллиона снарядов для Украины, Радев не дал согласия на участие Софии в этой программе, а также выступил против поставок болгарских боеприпасов в Украину через третьи страны.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нардеп Игорь Фрис сообщил о готовности депутатов вернуться к законопроекту об оружии

Нардеп анонсировал обсуждение законопроекта об оружии, чтобы урегулировать право граждан на владение пистолетами и изменить правила самозащиты.

ККС инициировал отступление от позиции БП ВС относительно правовой природы корпоративных решений

Чтобы разобраться в правовой природе решения общего собрания участников, ККС направил дело в Большую Палату.

Фейк в мессенджере: как Верховный Суд обязывает опровергать недостоверную информацию в Telegram

Верховный Суд подтвердил, что за распространение недостоверных постов придется не только платить за моральный ущерб, но и публиковать официальное опровержение.

ЕСПЧ рассмотрел дело отца: мать требовала единоличной опеки и фактически «забрала» детей, а суды не отреагировали

ЕСПЧ оценил, обеспечили ли суды оперативное реагирование на изменение обстоятельств в деле об опеке и защите семейной жизни.

Защита МАФов: в законопроекте увидели риск вмешательства в полномочия власти

Законопроект направлен на недопущение потери рабочих мест из-за демонтажа или перемещения МАФов.

