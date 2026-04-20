После подсчета 100% бюллетеней партия Румена Радева получила 44,59% голосов.

На парламентских выборах в Болгарии победила «Прогрессивная Болгария» — коалиция сторонников бывшего президента Румена Радева. Зимой 2026 года Радев объявил об отставке с поста президента, который он должен был занимать до января 2027 года, чтобы участвовать в выборах и стать премьер-министром.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, после подсчета 100% бюллетеней партия Радева получила 44,59% голосов (1 444 924 человек).

На втором месте партия ГЕРБ — 43 755 голосов, или 18,39%.

На третьем месте PP-DB. Они получили 408 845 голосов, что составляет 12,62%.

Далее следует DPS — 230 693 голосов, или 7,12%.

Оппоненты и некоторые западные аналитики называют бывшего президента Радева пророссийским политиком. Он ранее делал заявления против санкций в отношении России и встречался с российскими деятелями. Год назад Радев выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с напоминанием о «плане Киссинджера», то есть уступке части украинских территорий «в обмен на суверенную, демократическую и свободную Украину». Радев призвал «бороться за то, что реально возможно».

В марте 2023 года на саммите ЕС, где обсуждалась закупка 1 миллиона снарядов для Украины, Радев не дал согласия на участие Софии в этой программе, а также выступил против поставок болгарских боеприпасов в Украину через третьи страны.

