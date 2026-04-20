Мер без штанів у мерії: суд зобов’язав оприлюднити відео з нічними походеньками посадовця

Суд визнав записи з камер спостереження публічними та зобов’язав владу міста передати їх журналістам.

У США суддя зобов’язав владу міста Мурсвілл оприлюднити відеозапис із мером Крісом Карні у будівлі мерії після робочого часу, на якому він перебував без штанів, пише WBTV.

Рішення було ухвалене після того, як телеканал WBTV подав позов проти міста через відмову надати записи з камер відеоспостереження.

Суд встановив, що ці відео є публічними записами. Аргументи міської влади про те, що матеріали є чутливою інформацією з безпеки і можуть бути використані для «відтворення» планування будівлі, були відхилені.

Суддя зобов’язав посадовців або передати відео телеканалу WBTV протягом п’яти робочих днів, або надати його суду для закритого перегляду з можливими редагуваннями та юридичним обґрунтуванням таких змін.

За даними справи, 10 жовтня 2024 року Карні після опівночі прийшов до мерії разом із жінкою, яка отримувала бюджетні кошти як консультантка з комунікацій. Датчики руху спрацювали двічі, що викликало поліцію до будівлі.

Інцидент набув широкого розголосу у ЗМІ та нещодавно призвів до того, що міська рада Мурсвілла висловила меру недовіру.

«Немає відео зі мною в моєму офісі чи чогось такого. Йдеться лише про мене в коридорах. Я не уявляю нічого такого, що могло б викликати питання, наприклад, похід до туалету», — заявляв Карні в інтерв’ю WBTV у 2024 році.

Однак у 2026 році колишні працівники мерії подали позови, описуючи іншу версію подій тієї ночі.

Колишній IT-працівник Джефф Нобл у січні 2026 року заявив у суді, що зазнав переслідування після того, як виявив відео, на якому Карні перебував у мерії після робочого часу без штанів.

«Можна побачити мера принаймні в кількох випадках без штанів, і це дуже серйозна проблема. Це неетично», — заявив Нобл.

Колишній IT-директор Кріс Лі у березні 2026 року також подав позов, стверджуючи, що його звільнили через те, як він поводився із записами камер. За його словами, керівництво міста тиснуло на нього, щоб приховати або видалити відео та пов’язані документи.

Лі зазначив, що переглянув записи з різних камер і бачив, як Карні та консультантка заходять до будівлі після робочого часу, піднімаються до офісу та залишаються там тривалий час.

За його словами, після опівночі на відео видно, як мер кілька разів ходить до вбиральні, а згодом виходить без одягу.

У своєму позові Лі стверджує, що записи показують Карні у стані часткового або повного роздягання всередині мерії.

