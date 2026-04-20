Мэр без штанов в мэрии: суд обязал обнародовать видео с ночными похождениями чиновника

21:49, 20 апреля 2026
Суд признал записи с камер наблюдения публичными и обязал власти города передать их журналистам.
Фото: charlotteobserver.com
В США судья обязал власти города Мурсвилл обнародовать видеозапись с мэром Крисом Карни в здании мэрии после рабочего времени, на которой он находился без штанов, пишет WBTV.

Решение было принято после того, как телеканал WBTV подал иск против города из-за отказа предоставить записи с камер видеонаблюдения.

Суд установил, что эти видео являются публичными записями. Аргументы городской власти о том, что материалы являются чувствительной информацией по безопасности и могут быть использованы для «воссоздания» планировки здания, были отклонены.

Судья обязал должностных лиц либо передать видео телеканалу WBTV в течение пяти рабочих дней, либо предоставить его суду для закрытого просмотра с возможными редактированиями и юридическим обоснованием таких изменений.

Согласно материалам дела, 10 октября 2024 года Карни после полуночи пришел в мэрию вместе с женщиной, которая получала бюджетные средства как консультант по коммуникациям. Датчики движения сработали дважды, что вызвало полицию к зданию.

Инцидент получил широкий резонанс в СМИ и недавно привел к тому, что городской совет Мурсвилла выразил мэру недоверие.

«Нет видео со мной в моем офисе или чего-то такого. Речь идет только обо мне в коридорах. Я не представляю ничего такого, что могло бы вызвать вопросы, например, поход в туалет», — заявлял Карни в интервью WBTV в 2024 году.

Однако в 2026 году бывшие сотрудники мэрии подали иски, описывая другую версию событий той ночи.

Бывший IT-сотрудник Джефф Нобл в январе 2026 года заявил в суде, что подвергся преследованию после того, как обнаружил видео, на котором Карни находился в мэрии после рабочего времени без штанов.

«Можно увидеть мэра как минимум в нескольких случаях без штанов, и это очень серьезная проблема. Это неэтично», — заявил Нобл.

Бывший IT-директор Крис Ли в марте 2026 года также подал иск, утверждая, что его уволили из-за того, как он обращался с записями камер. По его словам, руководство города давило на него, чтобы скрыть или удалить видео и связанные документы.

Ли отметил, что просмотрел записи с разных камер и видел, как Карни и консультантка заходят в здание после рабочего времени, поднимаются в офис и остаются там продолжительное время.

По его словам, после полуночи на видео видно, как мэр несколько раз ходит в уборную, а затем выходит без одежды.

В своем иске Ли утверждает, что записи показывают Карни в состоянии частичного или полного раздевания внутри мэрии.

